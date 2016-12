Cuando estás haciendo ejercicio, los entrenadores suelen aconsejarte que lo primero que debes cuidar es tu alimentación para ver realmente los resultados de tu esfuerzo.

¿Las frutas son buenas para perder grasa? Ante esto, la especialista en nutrición y fitness, Sascha Barboza, responde “depende”.

“Las frutas son muy buenas si se usan de la manera adecuada, pero pueden sabotear el proceso de pérdida de grasa si se consumen de forma desmedida; y es que, evidentemente, son un alimento supersaludable, lleno de vitaminas y de fibra, pero que también está cargado de un azúcar simple (fructosa), cuyo exceso puede favorecer la acumulación de grasa corporal”, explicó en su blog saschafitness.com.

Si buscas rebajar, “lo mejor es que comas la fruta en la mañana, cuidando siempre la porción. Evita los jugos exprimidos como el de naranja, entiende que en un vaso exprimen 4 o 5 naranjas y cada una tiene 45 calorías y 9 gramos de azúcar, ¡multiplica!”, reseñó Panorama.

“Mi recomendación es que no te tomes las calorías y que evites comer la fruta en la noche, porque eso sí puede hacerte engordar. Entiende que la fructosa no se puede reservar a nivel muscular, como es el caso de otros carbohidratos. Los músculos no tienen la enzima necesaria para transformar la fructosa en glucógeno, esto solo puede hacerlo el hígado, y en la noche su capacidad de almacenamiento es bastante pobre, por lo que casi siempre esa fructosa se transforma en grasa y se reserva en el tejido adiposo”.

Puedes comer frutas si quieres perder grasa, pero la clave es hacerlo de forma inteligente: “Mis favoritas cuando se trata de rebajar son las manzanas, las toronjas y las fresas, ¡son buenísimas! Consúmelas en su justa medida y no olvides que azúcar es azúcar, venga de donde venga”.

