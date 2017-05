En la víspera de lo que será la convención anual de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Juan José Ávila, presidente de la liga, informó que hay un avance importante en el acuerdo de arrendamiento del Estadio Universitario de Caracas.

Ávila explicó que ya hay un acuerdo concreto para el arrendamiento del parque en el que Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira juegan en condición de local. “Con respecto al Estadio Universitario no hay ningún problema, en este momentos faltan algunos detalles muy pequeños. Es cuestión de anunciarlo oficialmente, pero eso está totalmente listo”, dijo a Unión Radio. Asimismo, detalló que el acuerdo al que llegaron los equipos y la Fundación UCV se firmará por tan sólo un año.

Con respecto a otros detalles de la temporada 2017-2018, el directivo explicó que ya han tenido reuniones con el Ministerio del Deporte para la adjudicación de divisas necesarias para la organización de la próxima campaña.

“En estos momentos no hay nada oficial, pero estamos trabajando en eso. Es ineludible que no podemos olvidarnos que sin ese tipo de divisas no podemos montar un campeonato”, acotó.