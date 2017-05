El piloto británico Lewis Hamilton, de Mercedes, ganó ayer el Gran Premio de España de Fórmula 1, por delante del alemán Sebastian Vettel (Ferrari), en el circuito de Montmeló, cerca de Barcelona.

El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) entró en la tercera posición, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Force India) consiguió llegar en cuarto lugar tras completar una gran carrera.

“Hoy ha sido un gran día para nosotros y estoy muy orgulloso del equipo y nuestro trabajo este fin de semana. Todo salió bien y nos hicimos con unos buenos puntos”, dijo Pérez. “Mantuve la calma, gestioné mi velocidad y controlé la carrera para acabar bien”, añadió.

Vettel, pese a su segundo puesto, se mantiene como líder del Mundial de pilotos con seis puntos de ventaja sobre Hamilton, que logró este domingo su segunda victoria de la temporada tras el GP de China, superando por más de tres segundos al alemán de Ferrari.

“Ha sido un muy buen fin de semana y volver a primera línea así, tras el resultado en Rusia (donde no entró en el podio), está muy bien”, dijo el triple campeón del mundo.

“Ganó sin discusión posible, a pesar de que no puedo estar satisfecho con este resultado”, reconoció Vettel, que ha conseguido acabar siempre en el podio esta temporada.

Alonso terminó lejos

El español Fernando Alonso (McLaren Honda), que salía desde el séptimo puesto terminó en la casilla 12. Alonso completó su primera carrera de la temporada tras los abandonos en los cuatro grandes premios anteriores.

“En la salida perdimos muchas posiciones con Felipe (Massa), que no me vio, y luego en ritmo de carrera sabíamos que no teníamos el de los coches de delante”, dijo Alonso.

Kimi Raikkonen (Ferrari) tuvo que abandonar tras tocarse con el Red Bull del holandés Max Verstappen en la primera vuelta.

