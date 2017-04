Restricción de venta de licor los días 13, 14 y 16 por el asueto de Semana Santa, disminuirá más la distribución que hasta ahora está en un menos de 60 a 70 % por el alto costo del producto

Este martes, se reunieron los miembros de la Asociación de Licoreros del municipio Anaco, al sur de Anzoátegui, para estudiar las medidas del Gobierno que impuso tres días de ley seca durante el asueto de Semana Santa.

Exzer García, Presidente de esta organización, manifestó que las licorerías los días lunes, martes, miércoles y sábado abrirán en horario normal de 11 a.m. a 9 p.m.; mientras que las tascas y cantinas lo harán de 6 p.m. a 1 a.m. y los restaurantes-tascas de 12 p.m. a 3 a.m. pero los dos días de asueto, jueves y viernes santo, así como el domingo 16, las santamarías se mantendrán abajo.

El comerciante dijo que ya vienen sufriendo por el aumento del precio de las bebidas y, con lo que antes compraban 40 cajas de cervezas ahora solo adquieren 10 y si antes vendían 200 cada fin de semana ahora no pasan de 50; igual situación se repite con el licor seco que era el más económico y accesible para el público, el cual pasó a ser inalcanzable.

Poco producto

Con respecto al producto que les quedará en depósito por los días de restricción, dijo García que no hay licor en las bodegas porque ahora adquieren lo justo que se venderá, ya que no pueden darse el lujo de tener mucha mercancía fría porque es una inversión que no es fácil de recuperar, poniendo como ejemplo que “ya ni borrachitos se ven en la calle y los que quedan traen la botellita y piden se les venda menos de un cuartico”, enfatizó el licorero.

Finalmente, recalcó que hoy trabajan para mantener a sus familias porque ni empleados pueden tener, muchos han despedido a más de la mitad del personal por los bajos ingresos y la inflación real, por lo que les queda es la esperanza de que todo cambie y mejore, especialmente con las próximas elecciones de la Cámara de Licoreros a nivel regional.

En Anaco aún se mantienen abiertos 240 negocios actualizados, pero muchos están cercanos al cierre eminente porque tienen que pagar un alquiler costoso y de 100 cajas de cerveza que vendían en una semana ahora no pasan de 40.

Elsy Barrios

[email protected]