La esposa del dirigente opositor Leopoldo López, preso en la cárcel de Ramo Verde, exigió este jueves 4 de mayo a las afueras del pena ver a su esposo, a quien hace un mes no ve.

Anoche el primer vicepresidente del Psuv y diputado a la AN, Diosdado Cabello, compartió un video como “fe de vida” del dirigente de Voluntad Popular sentenciado a más de 13 años de cárcel acusado de promover las protestas antigubernamentales de 2014.

“Tengo la duda que Leopoldo esté en Ramo Verde porque si está aquí nos dejarían pasar, hay unos audios que hablan de una orden de hacerle daño y trasladarlo, no sabemos si lo trasladaron, no sabemos si lo llevaron al Hospital Militar (…) Desde las 11:00 de la noche estamos en Ramo Verde y no nos han dado la cara”, afirmó.

“Hoy 4 de mayo NO dejan pasar al abogado de Leopoldo ¡Sigue la violación de derechos humanos”, denunció.

9:20am, seguimos en la puerta de la carcel de Ramo Verde, tenemos más de 10 horas exigiendo ver a Leopoldo. — Lilian Tintori (@liliantintori) 4 de mayo de 2017

Ministro de la Defensa, usted es responsable. Esta es una carcel militar. ¿Su director le debe obediencia a usted o a Diosdado Cabello? — Lilian Tintori (@liliantintori) 4 de mayo de 2017

Además de la violación a los DDHH, se violan leyes como LOPNA y Régimen Penitenciario. No se hagan la vista gorda — Lilian Tintori (@liliantintori) 4 de mayo de 2017

Hace más de una semana usted @tarekwiliamsaab le comunicó esto al país, o nadie lo respeta o usted es cómplice. Actúe. pic.twitter.com/9tqVeeWICf — Lilian Tintori (@liliantintori) 4 de mayo de 2017

Leopoldo tiene un mes incomunicado. ¡Exigimos verlo hoy! No es un favor, es nuestro derecho. Es el derecho de sus hijos saber cómo está. — Lilian Tintori (@liliantintori) 4 de mayo de 2017

Sus estrategias inhumanas no pueden ocultar la verdad: Esta es una dictadura cruel, que reprime, asesina y tortura. — Lilian Tintori (@liliantintori) 4 de mayo de 2017

Tenemos ya 8 horas en Ramo Verde ¡Exigimos ver a Leopoldo! https://t.co/jFEZ0eR1Kw — Lilian Tintori (@liliantintori) 4 de mayo de 2017

Redacción