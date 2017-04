A las 8:30 de la mañana de ayer, en la calle Las Marías del sector Caucagüita del municipio Anaco, fue abatido Roderith Alejandro Aular, alias “el bagre”, al enfrentarse a una comisión del Cicpc, cuando trataba de huir luego de supuestamente secuestrar a un taxista.

Según fuentes policiales, Aular, en compañía de otro sujeto, fueron interceptados al final de la calle La Línea, cerca de la carretera nacional, cuando tenían como rehén al profesional del volante, y al darse cuenta de la presencia de los uniformados los afrontaron a tiros, cayendo abatido con dos impactos de proyectil en el pectoral y frontal izquierdo.

Los hechos

Al parecer, un detective del Cicpc de esta ciudad, avistó la situación irregular que se estaba presentando con el chofer afectado, de inmediato pidió apoyo de comisiones, generándose la persecución en la que los delincuentes corrieron por los patios de varias casas aledañas y en una de ellas las balas alcanzaron al occiso, quien presuntamente formaba parte de una banda dedicada al robo de vehículos en esta zona.

Hermetismo

El presunto enfrentamiento donde fue ultimado Roderith Alejandro Aular fue manejado con bastante hermetismo por la policía científica. Asimismo, no quisieron revelar la identidad de la víctima para resguardar su integridad física y evitar que sea objeto de posibles represalias. No trascendieron mayores detalles del occiso porque sus familiares no se presentaron a la morgue hasta el cierre de esta edición.

Elsy Barrios

