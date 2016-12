El Consejo Legislativo del estado Anzoátegui, realizó ayer un acto muy emotivo y lleno de alegría con motivo de celebrar el Día del Músico, fue una jornada para homenajear a más de doscientos artistas de la entidad oriental.

El orador de orden, Omar Lira, músico y cantante expresó que la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo, “Quienes nos dedicamos a la música, no nos importa hora, no nos importa el inclemente sol, no nos importa el frio de la noche, nos conformamos con los aplausos sinceros de nuestro público”.

Redacción