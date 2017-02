Siete años tuvieron que pasar para que la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs pudieran hacer su debut en vivo en la Quinta Vergara tras su frustrado show tras el terremoto del 27/F. Pero la espera valió la pena para quienes llegaron al lugar.

El grupo abrió los fuegos de la velada ante un muy receptivo público con “Manuel Santillán, el león” y siguió con uno de sus primeros éxitos, “Mi novia se cayó en un pozo ciego”, para tocar luego canciones más recientes como “La luz del ritmo”. A través de su set, la banda mostró el peso de sus casi cuatro décadas de oficio y aunque llenaron su repertorio de singles bailables, también recordaron que su vocación está lejos de ser sólo diversión, sino que tiene una buena cuota de protesta.

La fiesta volvió con temas como “Calaveras y diablitos”, momento en que recién tras 40 minutos de presentación, Vicentico saludó al público y comentó que se sienten “Honrados y contentos” de estar en ese escenario y “con ganas de que pasen un buen momento”.

Además, aprovechó de jugar con los presentes y hacerlos cantar. El resto de la jornada estuvo salpicada de clásicos como el cover para “Revolution rock” de The Clash y la crucial “Mal bicho”, canción que el vocalista interrumpió para hacer cantar al público su parte más política. No hubo ni un respiro y llegó el turno de “Matador”, donde se escuchó fuerte y claro el nombre de Víctor Jara en voz de la Quinta.

Tras este tema, y en momentos en que Chilevisión daba a conocer el rating online (no definitivo), que dejaba a la estación en primer lugar de audiencia con 24,7 puntos entre 21:45 y 23:40 horas, se le entregaba la gaviota de plata a los trasandinos. La jornada cerró con “Siguiendo la luna” y “Vasos vacíos”, la entrega de la gaviota de oro y unas muy coreadas y bailadas “El satánico Dr. Cadillac” y “Yo no me sentaría en tu mesa”, canción tras la cual la banda dejó el escenario entre gritos, aplausos y chiflidos de quienes pedían que no terminara el show.