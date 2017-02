Se estima que cerca de 230 millones de niños menores de cinco años, carecen de partida de nacimiento. No han sido registrados al nacer. No existen para la sociedad.

Son niños “invisibles” para ella. A tal punto que como las tasas de mortalidad infantil suelen ser más altas en ellos que en los niños registrados, algunos mueren sin que su existencia haya sido nunca reconocida por la sociedad.

Estos niños invisibles, no registrados, sufrirán carencias gravísimas. Entre ellas:

• No serán protegidos por los sistemas de salud.

• No figurarán en los padrones vacunatorios, y muchos no serán vacunados.

• No tendrán derecho a asistir a la escuela.

• Serán fácilmente empujados al trabajo infantil, sin derecho alguno.

• Las niñas podrán ser entregadas en matrimonio a edad muy temprana.

• Podrán ser objeto del tráfico de niños y del robo de órganos

• No tendrán pasaportes que les permitan viajar, ni cómo registrarse en un banco o tener alguna propiedad a su nombre, no podrán casarse legalmente.

Como destaca Unicef: “Registrar los niños al nacer es el primer paso en asegurar su reconocimiento ante la ley salvaguardando sus derechos, y asegurando que cualquier violación de los mismos no quedara desconocida”.

Se estima que en el sur de Asia, el 61% de los menores de 5 años, no están registrados. Hay 58 países de Asia Pacífico con alto subregistro. En el África Subsahariana, son el 56%. En países como Somalia y Liberia, el 97%. En Afganistán, Bangladesh, Etiopía y Tanzania, el 90%.

En América Latina se encuentran diversos casos como Nicaragua con un subregistro promedio del 15%, que en las zonas más alejadas llega al 19.9%.

¿Cómo pueden existir estas magnitudes de no registro, en plena era de la explosión de la informática?

Los estudios muestran que la “invisibilidad” forma parte clave de la pobreza extrema.

Los niños no son registrados porque cerca de donde viven no hay registros, su servicio es muy precario, los horarios de la burocracia no son los de los pobres. Además muchos registros cobran, y aunque sean importes reducidos están fuera del alcance de estas familias. Muchas de ellas carecen también de la educación, como para tener conciencia plena de las implicancias del no registro.

La situación es más grave aún en el caso de minorías discriminadas, desplazados por conflictos, y afectados por el cambio climático.

Así sucede, por ejemplo, con los Rohinyás en Myanmar, o los Akha en el norte de Tailandia. Los Rohinyás, una minoría musulmana, no tienen asegurado el derecho al registro en Myanmar, ni siquiera en los campos de refugiados de Bangladesh donde han huido. Hay allí 400.000 Rohinyás, solo desde octubre 2016 llegaron 65.000. Sus niños no pudieron entrar en la escuela por no estar registrados. No pueden optar a ninguna nacionalidad. Son apátridas. La ONU y el papa Francisco han denunciado reiteradamente su opresión. Un aspecto central de ella es la carencia de identidad. En otro nivel también los niños gitanos han encontrado en muchos lugares dificultades para inscribirse en las escuelas “por falta de papeles”. Después de no dejarlos anotarse, se suele acusar a estos inocentes niños de minorías discriminadas de “que no quieren estudiar”.

Olav Kkorven