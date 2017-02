Es lo cierto que al aproximarse a la línea atrin­che­ra­da del poniente, con el objeto de examinar un parapeto que se empezaba a construir para el ataque, una bala de rifle le entró por un ojo y en el acto le dejó sin vida

Como ha sucedido con los despojos o restos mortales de muchos héroes de nuestra historia, que realmente desaparecieron -o los hicieron desparecer intereses muy particulares-, y jamás fueron inhumados en el Panteón Nacional, especialmente los del Libertador; así sucedió con los del general Ezequiel Zamora, que con pompa y despliegue patriotero fueron cumpli­men­tados recientemente ante las masas igno­ran­tes, que solo aplauden como focas, cualquier in­ter­pretación o distorsión histórica, en efemérides opor­tunistas, en un contexto de hechos que ja­más comprenderán.

Pues bien. Vamos a basarnos en los textos históricos de ilustres escritores que recogieron fehacientes documentos, y también testimonios de viejos soldados centenarios Tigres de Santa Inés, héroes olvidados de la Federación; tal como fue el caso del médico e historiador José León Tapia, cuyo tío-abuelo Jesús María En­cinoso participó en la memorable batalla en las sabanas barinesas, y le narró sus experiencias y conocimientos, sobre el asesinato del general Zamora, su entierro y desaparición para siempre de los huesos del general del pueblo soberano. En su obra Por aquí pasó Zamora, Tapia describe que Antonio Guzmán Blanco -presunto autor intelectual del asesinato-, recibió en sus brazos el ya cadáver de Zamora, y que lo envolvieron en una cobija de colores, ocultando la noticia “para no desmoralizar a la tropa”; Guzmán regresó en horas de la madrugada con 4 soldados de Nutrias, enterrando el cuerpo en el patio de la casa sancarleña de la familia Acuña; “marcando con su sable el sitio”; los soldados fueron “regresados con salvoconducto especial a la orilla de su Apure, como para que no quedara testigos y continuara la entrega que siguió”.

El sabio Lisandro Alvarado en su magistral trabajo Historia de la Revolución Federal en Venezuela, reseña la muerte de Zamora escuetamente, pero no por ello es menos significativa; se refiere a la evidente enemistad entre los cuñados, y la inepta capacidad militar del general Juan Crisóstomo Falcón, y explica Alvarado: “Dos contrariedades sufrieron los federalistas delante de San Carlos; la pérdida de Zamora y el tiempo gastado en balde… Es lo cierto que al aproximarse a la línea atrin­che­ra­da del poniente, con el objeto de examinar un parapeto que se empezaba a construir para el ataque, una bala de rifle le entró por un ojo y en el acto le dejó sin vida. Los que admiten la idea de un crimen, fundan sus aseveraciones a merced de cierto número de hechos que apenas permitirían una vaga presunción. He aquí algu­nos. Zamora había desconocido la autoridad de Falcón. Ligábanlo con este lazos de familia, sien­do así que arrostrando una fuerte oposición contrajo Zamora matrimonio con una hermana de Falcón, al cual solía llamar familiarmente ‘Juana’… Sea como fuere, una vez consumada la muerte de Zamora que fue el 10 de enero de 1860, procuróse no lo supiesen los suyos, enterrando secretamente el cadáver; aunque en vano, pues luego cundió para ellos la fatal noticia”.

El vesiánico escritor Juan Vicente González al referir la noticia del asesinato de Zamora, escribió una nota en el periódico El Heraldo, del 31 de enero de 1860, que finalizaba de esta manera: “Bala afortunada. Bendita la mano que la dirigió”. Federico Brito Figueroa en su libro Tiempo de Ezequiel Zamora, es tajante, señala y acusa: “La muerte de Zamora ocurrió en la parte de la ciudad de San Carlos que ya estaba ocupada por las tropas federales, es decir, en la parroquia San Juan. En la torre de la iglesia estaba apostado el sargento G. Morón, espaldero de Juan Crisóstomo Falcón, y quien utilizando el rifle de este fue el autor del disparo que ultimó al conductor de la revolu­ción democrática y antifeudal”. J.E. Ruiz Guevara expresa en su libro Zamora en Barinas.

