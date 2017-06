Un nuevo proceso iniciará el Zamora Fútbol Club al mando de Luis “El Pájaro” Vera, que llega para tomar la batuta del conjunto barinés para la temporada 2017 que incluye torneo Clausura y Copa Venezuela 2017.

Con metas y nuevos objetivos, Vera se encamina para iniciar un periplo de éxitos en el monarca nacional, del que apuntó tener una buena base para trabajar.

“Todo el grupo que hoy no está, es un grupo de jugadores al que hay que agradecerles mucho, un grupo que lo tuve también en mi mando cuando trabajé con (Noel) Sanvicente. Simplemente hay que agradecerles todo lo que le dieron a la institución, no hay nada que reprocharles porque dejaron una semilla importante. Vengo con mucha ilusión de volver al mejor equipo de los últimos seis años, con la idea de seguir creciendo y logrando objetivos como estos últimos años lo ha hecho este equipo”, afirmó.

En su llegada a territorio barinés, el nuevo entrenador de la Furia Llanera recordó su breve paso por esta institución en 2013, por lo que no dudo al recibir la llamada para venir a la entidad llanera.

“El llamado me sorprendió, viendo lo que venía haciendo Zamora, lo que ha hecho en sus últimos años y que me hayan llamado para asumir las riendas del primer equipo, la verdad que me sorprendió, luego me ilusionó mucho. El objetivo es siempre seguir creciendo, seguir participando en Copa Libertadores o Sudamericana, que eso le va a dar crecimiento a los jugadores y a la institución”.

Asimismo, el oriundo de Ciudad Bolívar, habló sobre la pretemporada que inició este lunes en horas de la tarde en Barinas.

“Contamos con un grupo de jugadores jóvenes en edad, porque en experiencia tienen mucha en torneo y en copas internacionales, así que la idea es seguir cosechando triunfos. Comenzamos la pretemporada en su mayoría con jugadores del equipo de Segunda División, ya para el 26 de junio se tienen que sumar el resto de los jugadores para comenzar bien lo que sería la segunda parte de la pretemporada”.

Fortalecer y buscar impulsar aún más los prospectos de las categorías menores, es uno de los objetivos que se plantea a su llegada “El Pájaro” Vera. “Hay mucho talento joven que ya está desarrollado, simplemente es creer y apostar en ellos. Esta es una camada que le ha dado mucho a Zamora y que hoy en día tienen la responsabilidad de seguir consiguiendo objetivos”, finalizó el DT.

Con información del Zamora FC