La coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, ratificó este miércoles se apoyo a la decisión de la Asamblea Nacional de declarar el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro.

Machado, aseguró que el movimiento político que dirige estará dispuesta a apoyar cualquier movilización de calle para hacer respetar la decisión del Parlamento.

“Yo nunca he reconocido a Nicolás Maduro como presidente, porque se robó las elecciones en 2013. Nicolás Maduro no es presidente legítimo ni lo ha sido nunca. Finalmente la AN así lo reconoce”, expresó.

Para Machado, deben tomarse ciertas acciones que garanticen el cambio político en el país

El país no va a aceptar un desengaño más: “Deben nombrarse los cinco rectores que convoquen a elecciones, empezando por las presidenciales (…) debe proceder ya a nombrar la nueva institucionalidad que cumpla con la Constitución”.

Con información de El Nacional.