El presidente de la República, Nicolás Maduro,ordenó este lunes al ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, que a partir del próximo lunes 16 de enero entren en circulación los nuevos billetes de la ampliación del cono monetario.

“Hace cuatro semanas me tocó tomar una medida audaz, necesaria, fuerte e ineludible”, aseguró Maduro sobre la recolección en 72 horas de los billetes de 100 bolívares que se llevó a cabo en la semana del 13 de diciembre.

El mandatario nacional aseguró que no había billetes de 100 ni para el funcionamiento del lunes 13 de diciembre. “Logramos recoger 80% de los billetes de 100 del país”, agregó.

“Hemos recibido 60 millones de billetes de Bs 500, 4.5 millones de Bs 5. 000 y 2.9 millones de Bs 20.000″, señaló.

Los billetes de Bs 500, Bs 1.000, Bs 2.000, Bs 5.000, Bs 10.000 y Bs 20.000, así como monedas de Bs 10, Bs 50 y Bs 100 debían están en circulación desde el pasado 15 de diciembre.

Cambios de ministros

Asimismo, el jefe de Estado anunció cambios de los ministros en que estarán al frente de los 15 motores que conforman la Agenda Económica Bolivariana durante 2017.

En este sentido, anunció que Elías Jaua estará en el Motor Farmacéutico, y Miguel Pérez Abad asumirá el Motor Industrial.

Asimismo, se conoció Aristóbulo Istúriz asumirá el Motor de Economía Comunal, Nelson Martínez estará en el Motor Petroquímico, y Ramón Lobo estará en el Motor de banca Pública y Privada.

Por su parte, fue ratificado el Motor Exportaciones y fuente de divisas Jesús Farías, sector en que también anunció una flexibilización del convenio cambiario de 40% al 20%.

También, fueron ratificados: Marlenys Contreras (Motor Turismo), Eulogio del Pino (Motor Hidrocarburo), Roberto Miraval (Motor Minería), Manuel Quevedo, (Motor Construcción), Juan Arias (Motor Forestal, e Industria Básicas), Wilmar Castro Soteldo (Motor Agroalimentario), y Vladimir Padrino López (Motor Industrial Militar).

Encuentro

Durante una cadena nacional el mandatario venezolano se sumó este lunes a la reunión con representantes del sector productivo del país, que se realiza en el Palacio de Miraflores, en Caracas, y dio inicio a nueva agenda de trabajo del Consejo Económico Productivo Nacional.

“El dialogo permanente, para superar las dificultades, productivo para producir más, para encontrar soluciones al país, inclusivo de puertas abiertas para todos y todas sin pedirles carné, sin pedirles nada a cambio si no que el país vayan enrumbándose por el camino de la paz y prosperidad nacional, del sistema de sociedad más perfecto. El consejo nacional de la economía es una instancia ya consolidada, que tiene un conjunto de tareas pendiente, tiene un conjunto de camino andado y de tareas pendientes, lo que vamos hacer a partir de hoy 9 de enero”, expresó.

El presidente de la República agradeció la participación de los empresarios en la reunión “en el 2016 fuimos echando las bases de un nuevos sistema económico de Venezuela, un año después aquí estoy con mi mano extendida para trabajar todos los días por la prosperidad, solo nosotros podemos, es realismos histórico, solo nosotros podemos encarar la crisis, porque en tiempos de bonanzas hemos sido exitosos y hemos distribuido la riqueza, y en tiempo de no bonanza hemos demostrado que nos plantamos con serenidad y firmeza, mantenemos a un país funcionando más a llá de un saboteo, ampliamos el ingreso de los trabajadores, se han roto todas las teorías neoliberales. Venezuela sigue teniendo un sólido sistema social de protección nuestro pueblo. Venezuela no se somete más al Fondo Monetario Internacional, somos un país libre”.

“En la época de la bonanza permitió distribuir y crear los programas de grandes misiones, en salud, vivienda, en infraestructura de esos ingresos de 100 dólares el barril pasamos de repente a 30 dólares y a un bloqueo financiero (…) le persecución financieras que nos han hecho, cuando se entrega PDVSA, los entregaría a ustedes, ninguno de nosotros sobreviviría, o todos salimos adelante o no sale nadie, todos podemos salir adelante, sin hipotecar mi ideología ni ningún tipo de creencia, en una Venezuela de libertades y democrática, de amplias libertades, petróleo a 20 – 30. El año pasado pagábamos en deuda casi 17 mil millones de dólares, en casi 20 meses hemos pagado casi 60 mil millones de dólares, para que el país llegara a un 2017, 2018 con estabilidad”, sostuvo durante la reunión con los empresarios.

Aseguró que aumentó la inversión durante el 2016 “también mantuvimos la inversión hasta más allá del poder nos dio, este año logramos invertir en materias primas cerca de 5.500 millones de dólares, perdón 6.800 millones de dólares. Cuando busco los recursos es para los beneficios del país, 6.800 millones de dólares logramos invertir para las necesidades básicas, logramos recudir de 35.000 mil millones que iban y todos venían del petróleo. En el campo de la inversión los sectores privados del país colocaron 11.000 millones de dólares, entre el público y privado logramos invertir 17.800 millones de dólares, además esto estimuló la voluntad productiva nacional, Venezuela necesita producir todo lo que necesita para su vida, de desarrollar una economía con sus propios esfuerzos, lo tiene todo a niveles industriales, a niveles naturales para avanzar”.

“Venezuela tiene derecho a ser un país potencia, está bien que admiremos otros, hay quienes admiran a Estados Unidos, hay cosas que son buenas otras no, China admirable, Rusia, la India. Nadie va a venir a construir nuestra patria, así que el método de pensamiento es muy importante. Hace un año lazamos el Consejo Nacional de Economía, ahora debemos mejorarla, 15 motores hemos definido, no son traídos a lo loco de un casino, hay un conjunto de pasos que hemos dado, muy importantes, le he dicho a Ramón Lobo que asuma la responsabilidad del consejo nacional de la economía”, sostuvo.

“Por propuesta de ustedes pensamos en la creación de un Banco de Insumos, pero hay cosas que escapan de nuestras manos, un banco tiene que funcionar en términos prácticos de resolver todos los problemas, puede decir no hubo los dólares para importar tal insumo, hay que intervenir todas las plantas que surten todos los sectores del país, si hay que reestructurar esas empresas, cortémosle la cabezas, ¿Por qué Pequiven no suministra los insumos?, ¿Qué hace el presidente de Pequiven?, Le he ordenado al vicepresidente que lo cite inmediatamente a Miraflores. Hay temas que no tenemos excusa y debemos asumir la culpa, porque la nación está pariendo para pagar la deuda”, dijo sobre la falta de insumos en el país.

Noticia en desarrollo….