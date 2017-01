Los niños son retenidos hasta tres días por los delincuentes y los mandan a pedir dinero en los semáforos

Una nueva mafia ha proliferado en la zona norte del estado Anzoátegui. Se dedican a la captación de menores de edad para colocarlos en los semáforos a pedir dinero, este tipo de actos cada vez cobra más fuerza en la entidad.

Tal es el caso que se registró en el sector Santa Rosa de Lechería, donde se desaparecieron tres menores por tres días continuos y fueron obligados a pedir limosna en diversas calles del eje metropolitano.

Así lo expresó una de las madres de los afectados, quien prefirió mantenerse en el anonimato, además relató que los niños más vulnerables son los que comprenden las edades de 5 a 10 años.

“Mi hijo desapareció y lo estuve buscando por dos días, de la nada apareció en la calle por donde residimos y cuando le pregunté donde estaba me dijo que un señor se lo había llevado y lo puso a pedir plata. Pero no me quiso decir ni quien era o cómo era su apariencia porque tenía miedo”, expresó.

Añadió que casos como el de su hijo ya se han repetido en varias oportunidades en la misma zona.

Referente al tema la presidenta Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Cmdnna) Flor González, aseveró que el organismo está al tanto de dichas mafias que operan específicamente en Venecia. Aseveró que se encuentran trabajando mancomunadamente para realizar operativos sorpresas.

Destacó que la última jornada se realizó en noviembre y participaron los Cmdnna de Barcelona y Lechería. “Sabemos del problema por eso estamos planificando nuevos operativos”, sentenció.

Denuncias

Vale recordar que el año pasado el Sindicato Venezolano de Maestro (Sinvema), denunció que la indigencia en la población infantil se situó en 20%. Destacó que por cada mil niños y jóvenes, hay casi 200 en las calles especialmente los que provienen de zonas vulnerables.

Kenlibeth Fernández

[email protected]