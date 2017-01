“Llevo tanto tiempo mirando reacciona, dime que tas esperando baby no hay demora, pégate a mí, qué rico a mí, no dejes que pasen las horas”, quizás así fue el estribillo de Vente pa acá que le recitó Maluma a su nueva pretendiente. El cantante colombiano no para de generar polémica y éxitos, ahora resulta ser que conquistó a una nueva “víctima” y se trata de Valentina Allegri, hija de Massimiliano Allegri, entrenador del Juventus.

Al intérprete de Chantaje se le ha vinculado muchas veces con hermosas mujeres, pero en esta oportunidad podría resultar cierto, ya que al caleño se le ha visto muy apegado a la jovencita italiana a través de Instagram.

Hace pocos días en los stories de Allegri, se pudo ver que estaba acompañada del dirty boy interpretando el remix de La Bicicleta, canción que grabó Maluma junto a su paisano Carlos Vives.

“Nunca encontraré un novio si continuó mirándolo a él”, escribió la hija del técnico de la Juve, sobre el video compartido.

Aún no se ha confirmado el posible noviazgo entre ambos, pero lo que sí queda confirmado es que hacen una linda pareja.

El cantante tampoco se ha pronunciado sobre el nuevo romance, quizá está esperando que se genere más información para aclarar la situación.

Redacción