El Mánchester City se impuso ayer al Mónaco por 5-3 en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, al término de un encuentro loco en el que el argentino Sergio Agüero y el colombiano Radamel Falcao anotaron sendos dobletes.

Rasheem Sterling (26), Agüero (58, 71), John Stones (77) y el alemán Leroy Sané (82) anotaron para el equipo inglés, mientras que los goles del Mónaco los marcaron Falcao (32, 61), que incluso falló un penal, y el joven Mbappe Lottin (40).

Pese a no estar acostumbrado a jugar este tipo de eliminatorias y a no tener aún un gran nombre en Europa, el Mónaco no saltó atemorizado al Etihad y planteó un partido de ida y vuelta, siendo mejores durante 75 minutos, aunque se derrumbaron en el cuarto de hora final.

“Han demostrado lo buenos que son, por eso son favoritos en Francia”, destacó tras el partido Pep Guardiola sobre su rival.

“Falcao ha mostrado que no está acabado. Esto es el fútbol, así es la Liga de Campeones”, agregó el técnico catalán del City.

AFP