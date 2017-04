Desde niños nos han enseñado a exhibir el éxito y a esconder los fracasos. Tendemos a avergonzarnos de nuestras derrotas negándonos la oportunidad de aprender de ellas. Cuando las cosas salen mal, no es el momento para rendirnos o echarnos a llorar, quizás sea lo mejor que nos ha podido suceder. Debemos ver los fracasos como una oportunidad para renovar las estrategias, salir de la zona de comodidad, virar en otra dirección e ir tras nuevos desafíos.

No cabe duda de que a todos nos tocará cruzar el valle de sombra de muerte que describe el Salmo 23, perderemos empleos, nos enfermaremos, nos divorciaremos, alguien nos traicionará, nos rechazarán, enviudaremos, sufriremos injusticias, sepultaremos a nuestros seres queridos. El fracaso es parte de la vida. Jesús dijo: “En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo” (Jn 16:33). Sus palabras nos animan a seguir adelante firmes y convencidos de que de esa oscura senda saldremos más fuertes y renovados.

Cuando Jesús murió en la Cruz sus discípulos llegaron a pensar que nada había valido la pena. Lo que ellos consideraron un rotundo fracaso para Cristo fue la victoria. Con su resurrección demostró su autoridad sobre la muerte, el pecado y sobre los poderes del infierno. Antes de exhalar su último aliento, Él declaró: “Consumado es” (Jn 19:30). Cristo acabó lo que vino a hacer a este mundo y delegó a sus discípulos la gran comisión de extender su reino hasta su regreso: “Como me envió el Padre, así también yo os envío” (Jn 20:21).

Después de su muerte se desató una gran persecución en contra de sus seguidores. Muchos, forzados a salir de Jerusalén, se establecieron en varias ciudades gentiles desde donde anunciaron el evangelio y un gran número de personas se convirtieron al cristianismo (Hch 8:1). Las persecuciones fueron la pólvora que expandió rápidamente la Iglesia.

Siempre vendrán los problemas a nuestra vida, lo importante es la actitud con la que los enfrentemos. Encarcelado, con sus ilusiones rotas y sus planes frustrados, a punto de morir, el apóstol Pablo declaró: “Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos” (2 Co4:8-9). Mientras estés confiado en el Señor ningún fracaso te impedirá alcanzar la victoria. Al final de cada batalla ganada, mirarás atrás y dirás con gran satisfacción: valió la pena el esfuerzo, las lágrimas y el sacrificio, porque en Cristo soy más que vencedor (Ro 8:37).

