Al jugador formado en el filial TNT de Marinos de Anzoátegui le restan compromisos académicos para comenzar su carrera profesional

A Mathías Aranguren (Barquisimeto, 1993) le ha tocado competir en instancias decisivas desde muy pequeño. En esas lides se ha desempeñado en las categorías menores de la selección nacional, también le tocó con la selección de mayores en la Copa Stankovic de China e igual suerte tuvo con Chipola en Junior College y en Faulkner en Naia.

En Junior College, donde recaló al llegar a Estados Unidos tras formarse en TNT (Transformación de Nuevos Talentos), filial de Marinos de Anzoátegui, quedó a las puertas del cetro nacional de la categoría en Estados Unidos y luego, en la Universidad de Faulkner, donde llegó gracias al respaldo del mítico armador Diego Guevara, se alzó inclusive con el cetro de su conferencia en NAIA.

En la última campaña, la mejor para él en el apartado individual, también llegó a los playoff del certamen universitario de Estados Unidos, pero diezmado por una tendinitis en el tendón de Aquiles, culminó su carrera en NAIA.

– ¿Cómo se forja el carácter de un ganador?

– He tenido una buena temporada. En los últimos partidos estuve afectado por una lesión y lamentablemente no pudimos seguir trascendiendo. Afortunadamente hicimos las cosas bien durante la temporada. No hay secretos, sólo es cuestión de trabajar duro.

A Aranguren, quien robusteció su formación como jugador al ocupar las posiciones desde base armador y hasta la de power forward, le queda un balance positivo. Fue el líder de Águilas de Faulkner en la campaña en bloqueos, robos de pelota y asistencias.

En total, en la última temporada con el quinteto rapaz la cerró con registros de 10,2 puntos, 5,4 rebotes, 2,7 asistencias, 0,4 bloqueos, 51% en tiros de cancha, 39% en cestas de tres puntos y 69% en tiros libres.

“Es fruto del trabajo. En mi último año tuve un rol bien definido. El entrenador (Scott Anderson) confió mucho en mí”, señaló el jugador de 1,94 centímetros.

El rendimiento del larense le valió inclusive el premio de Jugador de la Semana en el segundo periodo de enero, gracias entonces a registros de 19 y 23 puntos en par de encuentros.

El base barquisimetano se dedica ahora a culminar sus compromisos académicos en la Facultad de Negocios de la Universidad de Faulkner, mientras aprovecha para mejorar los aspectos que, a su juicio, necesita: “Mi físico y la defensa”.

El sueño de La Caldera

Su exigente rutina, que comenzaba a las 7:00 de la mañana en las aulas, para salir al mediodía a almorzar, a trabajar en el gimnasio, luego a hacer baloncesto, jugar y viajar, amén de estudiar para las evaluaciones; no le impidió seguir la estela de Marinos de Anzoátegui en la Liga Profesional de Baloncesto, “donde tengo tantos amigos”.

“Jugar en la La Caldera (gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz) sigue siendo mi sueño”, dijo Aranguren.

“Marinos tiene la mejor fanaticada, sin duda, y a mí me contenta que mis compañeros en el TNT tengan las oportunidades que están teniendo”, destacó.

De su carrera en el básquet colegial le quedarán de por vida varias postales en la memoria: su primera postemporada en Chipola College, el título de conferencia con Faulkner y cortar la malla del aro entonces ataviado con la bandera de Venezuela.

Pero en la última temporada, el álbum añadió otra, en la “Senior Night”, su último encuentro como local con Águilas.

“Fue inolvidable”, aseguró. “Mucha gente que aprecio y que me aprecia, el aliento y apoyo de varios compañeros, de integrantes de la universidad. Sólo me resta decirle gracias y me quedo corto. Hasta albergue me dieron”.

Aranguren se asegura de no concluir la entrevista sin que sus agradecimientos lleguen a su destino: a Dios por todo, a su familia por el apoyo irrestricto e incansable, a los entrenadores Henry Paruta, Sergio Rouco y los que tuvo en Chipola y Faulkner, al director técnico Néstor García por darle la oportunidad en la selección nacional, a Diego Guevara por su ayuda incalculable, a sus compañeros, a Marinos de Anzoátegui y a todos los fanáticos que han estado pendiente de su suerte.

Las palabras mágicas del entrenador Anderson eran: “Necesito que me hagas jugar al equipo”. Ya próximo al profesional, Aranguren espera volverlas a escuchar para continuar el hechizo.

León Aguilar

