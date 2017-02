Díaz dejó en alto el tricolor nacional al conquistar la corona de Reina Internacional del Café 2016, en una gala celebrada en enero de ese año en Colombia

Llegó puntual a la cita, aunque vestía de blanco y negro lucía acorde al clima oriental.

Alta, de piel blanca y con lentes oscuros se presentó Maydeliana Díaz, Reina Internacional del Café 2016, en el restaurante de un hotel de Puerto La Cruz.

Mientras pedía un café negro sin azúcar, Díaz recordó su paso por el Miss Venezuela y aseguró que formar parte del certamen fue una experiencia inexplicable.

“Sin duda el Miss Venezuela fue un cambio del cielo a la tierra, cambié mi vida en un giro de 180 grados”, afirmó.

La reina de belleza confesó que antes de ingresar a la famosa “Quinta Rosada” era una niña que no estaba acostumbrada a lo femenino, pues perteneció a un colegio militar en el que debía usar botas y pantalones.

Díaz, quien llevó la banda del estado Sucre en el Miss Venezuela 2015, resaltó que jamás imagino ser miss.

“Yo decía que ser miss no era lo mío, pensaba que no servía para eso y me tocó en unos momentos difíciles, tenía que competir con mujeres muy grandes, con mucha experiencia, pero yo siempre he dicho que de cada experiencia se toma lo bueno y desecha lo malo y de ellas aprendí muchas cosas”, expresó.

Reina del café

Con apenas 18 años de edad y 1.76 cm de estatura la oriunda de Maracay, estado Aragua, se llevó el título de Reina Internacional del Café 2016, durante la Feria de Manizales, celebrada del 2 al 9 de enero en Colombia.

Los expertos en certamen de belleza aseguraron que su rostro y proyección en el escenario cautivaron al jurado durante la gala.

Díaz comentó a El Norte que representar a Venezuela a escala internacional fue complicado y complejo, debido a la situación no solo económica sino a nivel social.

“Me preguntaban sobre el país y yo les decía ‘viviendo problemas, pero igual estamos ahí a pie de plomo porque así somos, personas que nos podrá pasar lo que sea y sacamos una buena cara con una sonrisa’”, dijo.

Díaz comentó que se define a sí misma como una “guerrera del destino”.

“Una persona importante para mí me dijo un día ‘tú nunca te has quedado en el qué vendrá, no has tenido miedo, a pesar de tu corta edad, siempre has ido a favor de lo bueno y en contra de lo malo. Él me llamó ‘guerrera del destino’”, dijo.

“Vístete de esperanza”

Actualmente, Maydeliana Díaz es la presidenta de la Fundación Vístete de Esperanza Venezuela, un movimiento que tiene como objetivo vestir a más de 300 niños aborígenes de la Selva del Amazonas.

La iniciativa trata de recolectar ropa y zapatos para poder ayudar a cada una de sus etnias indígenas.

Díaz confesó que su objetivo como personas es aportar un granito de arena hacia los niños del Amazonas.

“Ellos ya no son los mismos de antes, ya sienten pudor, vergüenza y muchos tienden a venirse a la ciudad, como dicen ellos, buscando nuevas cosas, quieren experimentar, pero esta algo sujeto en su contra y que muchos no hablan castellano”, acotó.

-¿Cómo fue pasar de una academia militar a las filas del Miss Venezuela?

-Fue horrible (risas), al principio en mis clases de pasarela me decían teniente porque solo mar cachaba y tenía que usar adhesivo para ponerme los tacones.

-¿Cómo surgió la iniciativa de crear este proyecto?

-Es algo que ya tenía en mente, yo decía que quería hacer una labor social, pero que fuera algo grande (…) yo quiero que más allá que mi nombre se recuerde como una reina de belleza, sea como una mujer que aportó algo extraordinario a la sociedad.

-¿Cómo fue la experiencia de compartir con estos niños?

-Es como viajar a otro mundo. Yo decía muchas veces que no lo creía, ellos no tienen zapatos, ni ropa y no son como nosotros, son conformes, yo creo que para ellos lo primordial es tener salud.

-¿Qué fue lo que más te marcó de tu viaje al Amazonas?

-Una vez un chamán me dijo: “quizás no tengamos nada, pero tenemos lo fundamental, salud y vida, el resto viene en el camino”, fue una frase que me marcó, siempre nos quejamos por cosas bobas y ellos son muy felices con lo que tienen.

Doble pérdida

Con la voz quebrada, Maydeliana Daíz recordó que luego de su participación en el Miss Venezuela le tocó vivir la pérdida de su padre y hermano menor, quienes fueron asesinados en su residencia, en Guárico.

“El luto es algo que se lleva por dentro y cada persona lo siente a su manera, pero me duele mucho, porque me parece injusto cómo la mayoría de estos ‘delincuentes’ son niños que andan robando sueños”, dijo.

Elizaira Marval/ECS

elizaira.marval@elnorte.com.ve