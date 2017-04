La cantante Mayré Martínez, conocida por ser la primera venezolana ganadora del programa Latin American Idol, le dedicó a su tierra natal un video en el que se muestra cantando el himno nacional.

En su cuenta en YouTube, la cantante publicó el clip junto con un mensaje instando a los venezolanos a utilizar el poder del amor para sanar a Venezuela.

“Deseo llegarles al corazón para que nos unamos, y solo con el poder más grande del mundo, el amor, logremos sanar a nuestra Venezuela, y así también servir de ejemplo a otros países del mundo”, escribió la artista.

Asimismo, los invitó a activar la energía del amor y la unión.

“Pongan una alarma en su celular a las 6:00 pm y paren solo por 5 segundos para repetir juntos simultáneamente: Amo a todos los venezolanos, los perdono, les pido perdón, me perdono y les doy las gracias. Yo he sido testigo de muchas sanaciones gracias a esta técnica súper antigua que se llama Ho’oponopo. No tenemos nada que perder y todo que ganar”, manifestó Martínez.

