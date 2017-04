Existen muchos mitos y verdades en cuanto al embarazo y al si te puedes quedar o no embarazada según en qué situaciones y siempre con el líquido preseminal de protagonista. El líquido preseminal es un líquido que sale del pene antes de que exista la eyaculación y el orgasmo masculino, algo que te explicaré en las siguientes líneas.

Hoy quiero ayudarte a entender si puedes tener riesgo de embarazado en algunas situaciones en las que ha habido penetración con eyaculación (o no ha habido penetración) pero que el líquido preseminal sí ha tenido acto de presencia en tus relaciones sexuales.

El líquido preseminal y el coitus interruptus

Antes de nada debes saber que el líquido preseminal sí puede contener espermatozoides por lo que sí es posible quedarse embarazada si se hace la llamada vulgarmente “marcha atrás”. Al introducir el pene en la vagina, existe una pre-eyaculación que aunque el hombre se retire del acto antes de que exista el orgasmo y la eyaculación, el líquido preseminal puede ocasionar perfectamente un embarazo en una mujer que en ese momento tenga todas las condiciones para poder concebir.

Si bien es cierto que hay veces que el líquido preseminal no siempre contiene espermatozoides activos o si contiene no son suficientes para traspasar todas las barreras para poder fecundar al óvulo, también es cierto que sí puede darse perfectamente porque contiene miles de espermatozoides.

Pero también tengo que decirte que es más difícil quedarse embarazada únicamente con el líquido preseminal que con una eyaculación completa. “La marcha atrás” o el coitus interruptus por tanto, no es un método correcto para evitar el embarazo, porque esta práctica no es en absoluto un método anticonceptivo.

Además practicar este tipo de relaciones sexuales es insatisfactorio porque no se puede disfrutar realmente de unas relaciones sexuales plenas a causa de estar pendiente de si se eyacula o no, por si fuera poco la incertidumbre estará presente todo el tiempo. Algo que con el uso del preservativo o con otros métodos anticonceptivos más eficaces no ocurre.

También cabe señalar que esta práctica sexual, además de no evitar el riesgo de embarazo (la mayoría de veces no deseado) no exime del posible contagio de enfermedades de transmisión sexual.

Posibles dudas acerca del líquido preseminal y las relaciones sexuales

A continuación quiero explicarte algunas dudas que suelen estar presente en muchas personas, sobre todo en población juvenil en cuanto a las prácticas sexuales, el posible embarazo y el líquido preseminal. Estas dudas suelen aparecer a causa de la desinformación que existe en nuestra sociedad algo que hace creer a los jóvenes mitos que encuentran normalmente circulando por la red en fuentes poco fiables. Hoy intentaré contestar a algunas preguntas que nos hemos ido encontrando en nuestro blog de MadresHoy, si tuvieras alguna duda diferente, no dudes en hacérnosla saber escribiendo un comentario al final del artículo.

¿Me puedo quedar embarazada con la ropa puesta?

No. De ninguna manera es posible que exista riesgo de embarazo teniendo la ropa puesta. Si el hombre eyacula se mancharía los pantalones pero poco más, no existe riesgo aunque roce a la mujer con la ropa manchada de semen.

Si en la marcha atrás eyacula un poco dentro, ¿puedo quedar embarazada?

Sí, es muy probable que si estás en un momento en el que pueda ser el óvulo fecundado exista riesgo de embarazo, puesto que tanto el líquido preseminal como el semen contienen espermatozoides que tienen como objetivo fecundar el óvulo femenino.

¿Existe riesgo de embarazo con practicando “sexo falso”?

El “sexo falso” se da cuando la pareja mantiene relaciones sexuales piel con piel en el área genital pero sin que exista una eyaculación directa dentro de la vagina. En este caso la probabilidad es muy baja pero puede existir riesgo de contagio de Enfermedades por Transmisión Sexual.

¿Si la penetración ha sido durante unos segundos pero sin eyaculación existe riesgo de embarazo?

Siempre que el pene entra en contacto con la vagina puede haber riesgo de embarazo puesto que el líquido preseminal puede haber sido introducido en la vagina. Aunque la posibilidad es baja también puede transmitirse enfermedades que se pueden evitar con el uso del preservativo.

¿Me puede quedar embarazada si me ha tocado con la mano manchada de semen o líquido preseminal?

Si el hombre ha introducido la mano manchada de líquido preseminal o con semen dentro de la vagina de la mujer, el riesgo es muy bajo puesto que los espermatozoides necesitan velocidad pero poder alcanzar el óvulo, pero aunque no existen estudios concluyentes en esto, podría ocurrir.

¿Puedo quedar embarazada si no hay eyaculación dentro de la vagina?

Si no existe eyaculación dentro de la vagina pero sí la ha habido cerca de la vulva o el líquido preseminal entra en contacto con tus genitales puede haber riesgo de embarazo, porque el líquido preseminal contienen miles de espermatozoides y sólo se necesita uno para quedar embarazada.

¿Cuál es la probabilidad de embarazo sin eyaculación?

Son muchas las mujeres que se preguntan si puede haber probabilidad de embarazo sin eyaculación y claro, si no se eyacula se puede pensar rápidamente que es imposible quedarse embarazada, y aunque es complicado se debe matizar.

Un hombre que no ha eyaculado dentro de la vagina de la mujer es probable que no haya riesgo de embarazo, sobre todo si no ha introducido el pene en la vagina y el sexo se ha basado sobre todo, en juegos eróticos sin penetración.

Pero cuando existe penetración, aunque no haya eyaculación en el interior de la vagina, siempre está el riesgo de que el hombre expulse líquido preseminal mientras el pene está en el interior vaginal. Éste líquido preseminal, aunque en menor cantidad, también contiene espermatozoides que pueden fecundar al óvulo de la mujer y empezar el embarazo.

El esperma o líquido seminal

El esperma o líquido seminal también es conocido comúnmente como semen. Es una sustancia líquida de color blanco (o grisáceo) que se emite desde la uretra (el tubo del pene) en la eyaculación masculina. Por lo general, cada milímetro de semen contiene millones de espermatozoides (el esperma), pero la mayor parte de este líquido se compone las secreciones que se origina en las glándulas seminales de los órganos reproductores masculinos.

El propósito del semen es únicamente para la reproducción humana, es el vehículo para llevar los espermatozoides en el tracto reproductivo femenino. La eyaculación del semen está acompañado por placer sexual, la erección y el orgasmo masculino.

¿Cuándo te puedes quedar embarazada?

Una mujer se puede quedar embarazada si cuando mantiene relaciones sexuales sin protección el óvulo que ha salido de los ovarios está en el útero esperando para ser fecundado. Esto ocurre durante 24 horas dentro de la semana fértil de la mujer que suele ocurrir en un ciclo menstrual regular de 28 días entre el día 14 y 21 del ciclo (contando desde que empezó la última regla). Es por esto que resulta muy importante usar métodos anticonceptivos en el momento que se quieren mantener relaciones sexuales, porque realmente la ovulación de la mujer puede ser imprevisible.

¿Qué puedo hacer si tengo dudas?

Si crees que te has podido quedar embarazada lo mejor que puedes hacer es realizarte un test de embarazo después de que hayan pasado 15 días desde el momento en el que crees que pudo haber concepción. Pero además si quieres tener más información sobre las relaciones sexuales y la posibilidad de embarazo, no dudes en acudir a tu centro médico para que te expliquen todo lo que necesitas saber. Que no te dé vergüenza preguntar por aquello que no sabes, el ignorante es quien se queda con la duda y no quién pregunta algo que quiere aprender.

Además recuerda que es muy importante, en el caso que no quieras quedar embarazada, el uso del preservativo u otro método anticonceptivo eficaz. Si no conoces ningún método anticonceptivo o piensas que los que conoces no te van bien, pide a tu médico que te aconseje sobre métodos anticonceptivos fiables para ti. Si eres mujer también puedes acudir a tu ginecólogo para que te aconseje sobre otro tipo de anticonceptivos hormonales que puedan irte bien (existen más además de los preservativos que pueden irte bien).

