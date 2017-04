Medias de mallas, una moda que regresó para quedarse

Zapatos planos, jeans rotos o vestidos son algunas de las piezas con que pueden ser combinadas estas medias que brindan un estilo casual o elegante en cualquier momento

En el mundo de la moda las tendencias van y vienen. En cada una de las temporadas se ve cómo los accesorios y prendas de vestir se apoderan de las principales vitrinas de los centros comerciales.

Aunque luego de ser una de las piezas favoritas de las mujeres desaparecen de la nada para darle paso a otras; entre carteras, zapatos, collares o vestuarios.

Pero no queda duda que para las féminas es importante lucir de punta en blanco en cada momento y estar a la moda.

Este año han sido muchas las tendencias que han marcado pauta entre las venezolanas, desde los chokers, estampados de flores, lunares, pasando por los bralett hasta llegar a las medias de mallas.

De regreso

Aunque hace varios años atrás se convirtieron en todo un boom, las medias de mallas han vuelto y esta vez más fuerte y con puntos a favor de convertirse en la tendencia de moda del 2017.

Los expertos en modas aseguran que combinadas con faldas, vestidos o jeans rotos, estas piezas ya están ocupando un espacio en los armarios de muchas chicas en el país.

Los diseñadores afirman que las llamadas medias de rejillas son prendas llamativas, cargadas de mucha sensualidad que pueden convertirse en un complemento perfecto para cualquier outfit.

Juana Márquez, quien lleva más de 20 años trabajando de manera independiente en la industria de la moda, agregó que las medias de esta pieza tienen el “poder” para convertir una vestimenta muy sencilla en algo sexy.

“Estas medias, al igual que las pantys de color arena o piel, nunca pasan de moda. Estas piezas las puedes combinar con cualquier otro vestuario y podrás llamar la atención de quien quieras”, dijo.

Márquez, agregó que las medias muestran de una manera diferente la obsesión que siente la cultura occidental por la imagen femenina como un estilo tipo Madonna- sexy.

Con esta prenda las mujeres muestran un poco de piel, pero no revelan todo, es una combinación de la ilusión de estar cubierta y sexy, pero sin caer en lo vulgar.

Combinaciones

Estas medias al ser combinadas correctamente podrás variar entre un estilo más atrevido, relajado o elegante.

– Con jeans rotos: puedes elegir un jean con grandes rasgaduras para que tus medias de red se noten y así brindarle a tu look un aire más extravagante y, con inspiración rockera.

Para estar en sintonía, un par de botines y una chaqueta de cuero serán las mejores prendas.

– Minivestidos: las medias de red lucen estupendas con vestidos cortos.

Solo debes intentar que sus aberturas no seas tan grandes.

Para darle un balance al look, trata de usar accesorios elegantes y unos tacones negros de puntas.

– Con shorts: usar las medias de rejillas ayudará a lucir tus piernas más estilizadas y a disimular la imperfección.

Además si lo combinas con una camiseta negra, zapatos planos, tendrás todas las miradas puestas en ti.

– Zapatos planos: esta es una de las formas más cómodas de llevar unas medias de red.

Puedes elegir unas zapatillas con corte tobillero y usarlas con un pantalón vaquero clásico y unos zapatos planos, pueden ser flats o deportivos.

Consejos

Al momento de usar estas medias debes seguir los consejos:

• Depílate las piernas. Los vellos sobresaliendo de la red no son elegantes. Una alternativa es ponerte medias debajo de las de red.

• También te puedes poner calentadores o calcetines sobre las redes.

• Si tus piernas se ven mucho con el vestido que llevas puesto no uses las medias.

Elizaira Marval/ ECS

[email protected]