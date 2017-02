Ministro de Gobernación mexicana aseguró que de enviar personas a la frontera se verán obligados a dejarlos ahí

Las autoridades mexicanas advirtieron a las estadounidenses que no recibirán a emigrantes deportados originarios de otros países como pretende Estados Unidos, aseguró este viernes el ministro de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio Chong.

“A los otros migrantes (de distintos países) no podemos recibirlos. Fuimos muy claros en ese sentido y no los vamos a recibir, no los pueden dejar ahí en los límites porque los tendríamos que rechazar, no hay posibilidad de que sean recibidos por parte de México”, dijo Osorio Chong.

La víspera Osorio Chong se había reunido, junto al canciller mexicano Luis Videgaray, con los secretarios estadounidenses de Seguridad Interior, John Kelly, y de Estado, Rex Tillerson, de visita en la capital mexicana.

“Les dejamos claro que ni nuestras leyes, ni nuestros procesos ni nuestras capacidades podrían ayudar. Y no solo eso, nos pidieron que mientras siguen su proceso legal allá estén acá. Les dijimos que nosotros no podemos tenerlos aquí de ninguna manera. No podemos hacer una antesala para los que quieren llegar a Estados Unidos”, subrayó Osorio.

Alerta

El martes, el departamento estadounidense de Seguridad Interior había dado instrucciones de deportar a indocumentados al país por el que entraron sin importar su nacionalidad, precisando que podría haber sanciones si esas naciones, es decir México y Canadá, se niegan a cooperar.

