Tras casi siete años de formación en el sistema de estudios de Estados Unidos, en donde pasó por Montrose Christian School y la Universidad de Carolina del Sur; Carrera asumió el compromiso de jugar con Marinos

Cuando eres un infante y apenas con 4-5 años de edad ves a una persona como ejemplo, como ídolo, esa imagen nunca se borra de la memoria, ayer, Michael Carrera trajo a su mente la imagen de Oscar Torres cuando empezó a jugar con Marinos de Anzoátegui y su papá, Luis Carrera, lo llevaba con él a los entrenamientos del equipo.

El Acorazado Oriental presentó oficialmente al jugador barcelonés para esta campaña con el quinteto anzoatiguense, y la camiseta con el dorsal 23 que usará en cada uno de los encuentros que dispute en el gimnasio Luis Ramos se la entregó, nada más y nada menos que su ídolo, el “Almirante” Torres.

El director general de la organización y adjunto al propietario del equipo, Víctor David Díaz, fue el encargado de hacer el anuncio de la contratación del joven de 24 años que cursó estudios en la Universidad de Carolina del Sur y obtuvo el título de sociólogo.

“Estamos contentos con esta incorporación, comienza un nuevo futuro para Marinos, para muchos la firma más cotizada del baloncesto venezolano, muchos dicen que puede jugar de 3 y de 4 (alero y ala-pívot), yo digo que también puede desempeñarse como escolta, es un jugador muy completo”, comentó el exjugador de la selección nacional.

“La presencia de Tony Ruiz será de mucha ayuda para Michael, estar bajo el mando de él es un plus para alguien que desea aprender mucho, apenas está iniciando su carrera como profesional, tiene muchos conocimientos por absorber”, siguió Víctor David Díaz.

Pasión por el baloncesto

Luego de enfundarse la camiseta con la que Marinos disputa sus juegos como local, Carrera tuvo sus primeras declaraciones como parte del equipo más ganador de Venezuela.

“Quiero agradecer a mis padres, a Víctor, Oscar, Gianni (Patino), el entrenador Ruiz por estar conmigo en este día importante para mí, ya que me uno a la organización que siempre vi desde pequeño cuando acompañaba a mi papá”, dijo Carrera.

“Soy un ganador, desde pequeño me ha gustado pelear por los triunfos, no me gusta perder, vengo a Marinos a ofrecer energía, ganas, deseo de salir adelante, la química irá fluyendo poco a poco con el transcurrir de los días”, dijo Carrera.

En cuanto a lo que puede ser su participación con el Acorazado, el joven barcelonés expresó que “tengo mucha pasión por este juego, cuando tome tiempo y confianza con mis compañeros las cosas se mostrarán mucho mejor, no estoy preocupado por la ofensiva, esa saldrá sola, mi defensa ayudará al equipo a sacar triunfos”.

Además el alero oriental agregó que “será un sueño cumplido que mis padres (Luis y Katherine) me vean jugar a diario, en nuestro estado, eso me llena de felicidad”.

El ídolo lo recibió

No había otra figura de tanto renombre en el baloncesto venezolano ni en Marinos de Anzoátegui con más peso que Oscar Torres para darle la bienvenida a una promisoria estrella como Michael Carrera.

“Es un honor estar presente en esta bienvenida, estuvo conmigo desde niño, cuando empecé mi carrera, su papá y yo tenemos una gran amistad de muchos años, estoy orgulloso de ser partícipe de este evento, este joven que está aquí lo he visto como se ha desarrollado, es el futuro de Venezuela”, dijo el “Almirante” Oscar Torres.

Torres, quien tiene más de 20 años en la práctica del baloncesto, le dio un consejo a su discípulo. “Este es un deporte en el que hay que trabajar, trabajar hasta el último día de la carrera, los frutos del esfuerzo se verán en el futuro, que Dios te bendiga”, expresó Torres.

Ruiz y Patino

El boricua Tony Ruiz también ofreció sus palabras sobre la incorporación de Carrera.“Ha sido un acierto bien grande para Marinos y el baloncesto venezolano, es un gran jugador y disputará una liga muy competitiva, Michael es un muchacho que nos brindará mucha frescura, con deseos de comerse la cancha, dará fluidez a nuestro juego”, comentó el DT de Marinos.

Por su parte, el gerente deportivo del equipo, Gianni Patino, dijo que “debo felicitar a los padres de Michael, mucho esfuerzo y sacrificio tuvieron que pasar para hoy tener a un gran profesional y gran jugador, logró lo que siempre buscó desde el principio, para nosotros es un honor tenerlo en Marinos”.

Marriaga y White se unieron

El centro venezolano, Miguel Marriaga, quien el sábado fue recibido en préstamo desde Toros de Aragua por Keving Palacios llegó ayer a la ciudad y se unió a los entrenamientos del Acorazado Oriental. “Miguel vendrá a ayudarnos en la zona interna y ahora con Chris Massie nos fortalecemos en esa área en donde habíamos tenido inconvenientes.

Otro que se incorporó al quinteto que dirige el entrenador boricua Tony Ruiz fue el estadounidense mexicano Tyrone White, jugador de 2.01 de estatura que viene a reforzar la importación del equipo, en donde ya se encuentran Isaiah Swann, Christopher Massie y Khalid El Amín.

José Barberi Jr.

[email protected]