El ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, encabezó este viernes 13 de enero los ejercicios militares Zamora 200, desde la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, en Caracas.

Declaró que estas prácticas se realizan en todo el país.

Recordó que anteriormente se reprimía al pueblo con una peinilla, método que acabó el comandante Hugo. “Ya no necesitamos el hombre represor, ya no lo necesitamos, ya no lo queremos y por eso la revolución bolivariana se ha dedicado a equipar pertinentemente a la GNB con protección y dotado de armas no letales, estandarizados por los organismos internacionales”, dijo Padrino López, en un contacto transmitido por VTV.

Afirmó que el derecho a manifestar pacíficamente se respeta. “Como Fanb estamos obligados a garantizar la vida del pueblo”, expresó.

Con información de Panorama