El presidente de la Mancomunidad de Transporte y Tránsito Terrestre (MTTU), Manuel Tocuyo, junto al presidente de la jefe de la dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre de la Policía de Anzoátegui, Francisco Viaje, desestimó las declaraciones que hicieran en días pasados, conductores del transporte público sobre el incremento a 300 bolívares del pasaje interurbano.

“La tarifa actual es de Bs. 80 (…) No es posible que estén cobrando Bs. 100 o Bs. 200 porque esto no está permitido”, dijo Tocuyo.

Por esta razón, el funcionario manifestó que iniciarán un operativo nocturno en el que se desplegarán 12 efectivos en el sector La Chica que supervisarán las unidades para constatar que se cumpla con la tarifa estipulada.

“Hasta 17 o 18 denuncias diarias se reciben relacionadas al cobro ilegal del pasaje en transporte público y como las sanciones impuestas no han dado resultado implementaremos nuevos mecanismos”, explicó Viaje.

Los funcionarios exhortaron a los usuarios a denunciar a aquellas unidades que no posean el tarifario en un lugar visible, “se trata de piratas que no están inscritos en ninguna línea y que en consecuencia, cobran lo que quieren (…) No lo vamos a permitir”, dijo Tocuyo.

