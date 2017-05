Los Ángeles es la ciudad de las estrellas y esta noche del domingo lo volvió a probar al reunir a las principales figuras del cine, la música y la TV para la edición 2017 de los MTV Movie Awards, premios que por primera vez celebrarán también a lo mejor de la pantalla chica, por lo que cambiarán su nombre a MTV Movie & TV Awards.

Figuras como Tom Holland, Zendaya, Vin Diesel, Cara Delevingne, Alexandra Daddario (de la nueva “Baywatch”) y Zac Efron asistieron al evento que se realizó en el Shrine Auditorium.

La conducción de los MTV Movie & TV Awards estuvo a cargo del comediante Adam DeVine.

En la ceremonia se presentó un adelanto de la película SpiderMan Homecoming. Tom Holland y Zendaya, actores que forman parte del elenco, fueron los encargados de acudir a la ceremonia para presentar el adelanto que resultó bastante cómico, reseña El Comercio.

Estos son los ganadores que conocemos hasta ahora:

1. Mejor actor en una película

Ganador: Emma Watson, “La Bella y la Bestia”.

Nominados:

Daniel Kaluuya, “Get Out”

Hailee Steinfeld, “The Edge of Seventeen”

Hugh Jackman, “Logan”

James McAvoy, “Split”

Taraji P. Henson, “Hidden Figures”

2. Mejor actor en show de TV

Ganador: Millie Bobby Brown — Stranger Things

Nominados:

Donald Glover — Atlanta

Emilia Clarke — Game of Thrones

Gina Rodriguez — Jane the Virgin

Jeffrey Dean Morgan — The Walking Dead

Mandy Moore — This Is Us

3. Mejor dúo

Ganadores: Hugh Jackman & Dafne Keen — Logan

Nominados:

Adam Levine & Blake Shelton — The Voice

Daniel Kaluuya & Lil Rel Howery — Get Out

Brian Tyree Henry & Lakeith Stanfield — Atlanta

Josh Gad & Luke Evans — Beauty and the Beast

Martha Stewart & Snoop Dogg — Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party

4. Next Generation de los MTV Awards

Ganador: Daniel Kaluuya

Información en desarrollo…