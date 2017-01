Mary Tyler Moore (Nueva York, 1936) representa una televisión que ya no existe, un mito difícilmente repetible. La actriz, toda una leyenda de la pequeña pantalla, no solo fue una de las primeras mujeres en protagonizar una comedia con su nombre en La chica de la tele (The Mary Tyler Moore Show, 1970-1977) sino que se convirtió en referente de las actrices cómicas que vinieron después: de Tina Fey a Ellen Degeneres. La actriz, nominada al Oscar en 1980 por Gente corrientede Robert Redford, ha muerto este miércoles en el hospital de Connecticut.

Tyler Moore comenzó su carrera como bailarina y con pequeños papeles en televisión, pero lo que le dio su primer reconocimiento fue su rol de esposa del protagonista (con 24 años era 11 menor que su compañero) en la sitcomclásica The Dick Van Dyke Show (1961-1966), en la que apareció en 158 episodios. Sus tres nombres le valieron para que el productor se acordara de su pizpireta imagen cuando la eligieron. Laurie Petrie le dio el primero de sus seis Emmys (de 14 nominaciones) y uno de sus tres Globos de Oro. “Sé que esto no pasará más”, dijo en su primer discurso.

Con información de El Farandi