La Marcha de Mujeres en Washington DC ha colapsado la capital estadounidense.

Según constató Efe, desde primera hora del sábado las estaciones del metro que da servicio a Washington y su área metropolitana estaban abarrotadas de personas que van a acudir a la marcha, que tiene entre sus impulsoras a famosas como Scarlett Johansson, Katy Perry, Julianne Moore o America Ferrera. Entre los cánticos, se puede escuchar “thank you Obama”.

Los organizadores prevén la asistencia de unas 500.000 personas (mujeres y hombres), convocadas en defensa de la diversidad, la igualdad y los derechos de las mujeres que ven amenazados con el nuevo presidente de EE.UU., Donald Trump.

La marcha ha recorrido el trayecto entre la avenida de la Independencia, cerca del Capitolio, y ha contado con la presencia entre otras de Gloria Steinem, uno de los pilares del movimiento feminista norteamericano, las actrices Scarlett Johansson, Ashley Judd o America Ferrera, el cineasta Michael Moore, la activista Ilyasah Shabazz, hija del líder de los derechos civiles Malcolm X o Maryum Ali, trabajadora social e hija del legendario boxeador.

La excandidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, ha dado su apoyo a los asistentes a través de su cuenta de Twitter. “Gracias por marchar, por defender y por hablar de nuestros valores. Más importantes que nunca. Creo sinceramente que siempre seremos ‘Más fuertes juntos’”, ha señalado.

También ha respaldado la marcha el senador Bernie Sanders, candidato a la nominación presidencial del Partido Demócrata. “No vamos a lograr nuestros objetivos si tratamos la democracia como si fuera un deporte de espectadores mientras otros la practican. No lo harán. El futuro está en nuestras manos”, ha tuiteado.

Entre los manifestantes también se ha podido ver al exsecretario de Estado, John Kerry, quien ha caminado junto a las manifestantes con su perro, vestido con zapatillas deportivas y cazadora de aviador.

Mientras la manifestación en Washington está caracterizada por la presencia de miles de gorritos rosas con orejas de gata —en un juego de palabras con la infame frase “Grab’em by the pussy (gata/coño)” de Trump—, las manifestaciones de Londres y Dublín han estado caracterizadas por el eslogan “We Shall Overcomb”, otro juego de palabras casi intraducible entre “Venceremos”, la balada de Pete Seeger, y la palabra “peine”, acompañando a dibujos del pelo de Trump.

El movimiento no se limita a Washington, sino que está arropado por 616 “marchas hermanas” en todo Estados Unidos y en el resto del mundo, con manifestaciones previstas el sábado en ciudades como Berlín o Bombay, pasando por Sídney, París, Lisboa, Estocolmo o Tokio.

A medida que avanzan las horas se van materializando las concentraciones de mujeres en ciudades como Boston o Chicago, donde ha sido especialmente multitudinaria. También ha habido manifestaciones en Denver, donde se ha coreado que es “El amor, no el odio, hace grande de nuevo a Estados Unidos”; o en Filadelfia, donde se han desbordado las previsiones.

En Londres, unas 80.000 mujeres y hombres han tomado parte en la protesta, a la que se unió el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, y que contaba con el apoyo de grupos no gubernamentales como Amnistía Internacional (AI), Greenpeace y Oxfam. “Nos manifestamos por la protección de nuestros derechos fundamentales y por la salvaguarda de las libertades que han quedado amenazadas por los recientes acontecimientos políticos”, señalaba la convocatoria difundida a través de internet.

La marcha surgió del impulso feminista de un grupo de jóvenes que no podían creer que un candidato, Trump, que había sido acusado de acoso sexual por varias mujeres y pronunciado comentarios denigrantes sobre ese género ganase las elecciones de noviembre pasado.

Pero desde entonces el movimiento ha crecido hasta abarcar un abanico de demandas progresistas, con una plataforma que va desde la igualdad de salario y el derecho a abortar hasta la defensa de los derechos de los inmigrantes, los homosexuales y los musulmanes, unidas a proclamas ecologistas y sindicalistas.

Agencias