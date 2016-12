Este miércoles falleció el locutor y abogado tachirense, Omar Labrador, quien se encontraba hospitalizado desde el pasado 3 de diciembre tras una explosión en su apartamento.

Omar Labrador y su compañera Natty Pérez Colmenares resultaron heridos de gravedad con contusiones, fracturas y quemaduras de segundo y tercer grado en más de 78% de sus cuerpos, luego de que se registrara una explosión a causa de una fuga de Gas Licuado de Petróleo (GLP), en el edificio donde habitaban en el conjunto residencial La Castellana Suite.



“Este tipo de accidentes ocurren porque en nuestro país las cosas cada vez marchan peor; y no es justo ni es posible que por economizar no le coloquen al gas a granel un aditivo que es el que genera su olor particular; cuando el gas no tiene el aditivo tú no lo percibes; y entonces, puedes morir por aspirarlo, es una muerte mecánica; o no te puedes dar cuenta y al prender una cocina, un calentador, una estufa o cafetera, cualquier cosa que genere combustión, hace que tu vida cambie en un segundo, que tu vivienda explote y que todos los que estén cerca sufran daños materiales físicos y pueden perder la vida”, expresó Labrador en una entrevista que concedió a Ecos del Torbes, emisora donde laboraba, en su condición delicada pero estable para ese momento, según reseñó un portal web.

En la red social Twitter númerosas personalidades y admiradores del locutor expresaron su pesar por la partida del tachisense. “Lamento profundamente la partida física del locutor y abogado Omar Labrador, hombre comprometido con el bien de todos. Paz a su alma”, escribió el gobernador de la entidad, José Gregorio Vielma Mora.

Con información de Sumarium