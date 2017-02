"El más premiado" 😳👏🏻👆🏻👍🏼🙏🏻. Los Premios Pepsi son el evento más importante de reconocimiento a lo mejor de la música de mi país, Venezuela. Es una gran alegría para mí recibir la noticia de que en lo que va de entrega de esferas en la edición de este año, he resultado ser el artista más premiado hasta el momento. La gala se divide en dos etapas: una no televisada por la imposibilidad de utilizar el tiempo al aire que se requiere para honrar a tantos artistas que merecen reconocimiento y otra que sale en señal abierta a través de uno de nuestros canales televisivos principales: "Televen". En la gala no televisada se otorga la mayoría de los galardones. Hasta el momento he recibido seis esferas: cuatro con mi dúo habitual @chinoynacho y dos con quien también considero uno de mis compañeros musicales, Victor Muñoz. 1.- Video Pop del año: Victor Muñoz Feat. Nacho – Te quiero bonito 2.- Tema Pop del año: Victor Muñoz Feat. Nacho – Te quiero bonito 3.- Disco Fusión tropical del año: Chino y Nacho – Radio Universo 4.- Video Urbano del año: Chino y Nacho Feat. Farruko – Me voy enamorando 5.- Disco del año: Chino y Nacho – Radio Universo 6.- Video del año/ director Nuno Gomes: Chino y Nacho Feat. Farruko – Me voy enamorando Gracias, Venezuela por tanto cariño y apoyo a mi carrera. Los amo.

