El cantante Miguel Ignacio Mendoza conocido en el ámbito musical como “Nacho” sostuvo una discusión con un grupo de periodistas afectos al gobierno luego de haber sido afectado por los gases lacrimógenos lanzados por los cuerpos de seguridad ciudadana.

Entre los comunicadores se encontraba el reportero de Zurda Conducta, Oswaldo Rivero conocido como “Cabeza‘e Mango”.

“Tú vienes a la protesta en 4Runner. Eso es un irrespeto al pueblo. Eres irresponsable (…)”, expresó un periodista.

A lo que el intérprete de Me voy enamorando destacó “no estoy de acuerdo con la violencia. Yo soy un ciudadano venezolano. Yo no le he quitado un dólar al gobierno (…) Queremos marchar pacíficamente y no nos dejan (…). Yo no soy un político, yo soy un ciudadano”.

El compositor explicó que acudió sin armas y sin máscaras a la concentración opositora, sin embargo, los cuerpos de seguridad ciudadana arremetieron con gas lacrimógeno.

Elizaira Marval

[email protected]