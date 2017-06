El diputado Jony Rahal promueve una serie de asambleas en todos los municipios, para evitar que se concrete la Asamblea Nacional Constituyente

En aras de evitar que se concrete la Asamblea Nacional Constituyente, el diputado de la Asamblea Nacional por Nueva Esparta, Jony Rahal, promueve una serie de asambleas en todos los municipios de la entidad, organizando a los insulares a prepararse para defender la actual Constitución.

Convocó a los neoespartanos a sumarse en la lucha por la defensa de la Carta Magna e impedir, a través de la resistencia y de la protesta pacífica, que se concrete la Constituyente propuesta por Nicolás Maduro, la cual, a su juicio, representa el zarpazo final a la democracia.

Rahal lideró asambleas vecinales esta semana en los municipios Antolín del Campo y Mariño, destinadas a explicarle a los neoespartanos el por qué la propuesta de Maduro no es una verdadera Asamblea Nacional Constituyente sino un fraude que solo busca acabar definitivamente con la democracia.

“Quienes promueven esa Constituyente buscan hacerle un traje a la medida de Maduro, para que puede perpetuarse en el poder”, argumentó Rahal.

Golpe continuado

En las asambleas preliminares el parlamentario ha presentado un resumen sobre los hechos que se han registrado en el país y que dejan claro que desde el Ejecutivo se ha dado un golpe de Estado continuado y que la Constituyente sería el paso final para que se materialice.

Se refirió a las trabas que ha puesto el Tribunal Supremo de Justicia a las más de 60 leyes sancionadas por la Asamblea Nacional, así como los fallos de unos tribunales penales, el 22 de octubre de 2016, “que secuestraron el referendo revocatorio”, con la anuencia de rectoras del Poder Electoral.

“Otro paso de ese golpe de Estado lo constituyen las sentencias 155 y 156 del TSJ, mediante las cuales se disuelve la AN, acaba con la inmunidad parlamentaria y dan poderes plenipotenciarios a Maduro”, recordó Rahal.

Igualmente se refirió al diálogo, que aun cuando no cumplió su objetivo, dejó en evidencia ante el mundo que los cuatro puntos acordados como el reconocimiento de la AN, abrir un canal de ayuda humanitario, libertad de los presos políticos y elecciones general para este año, no fueron respetados por el gobierno nacional. “Lo que ha hecho que Nicolás Maduro esté aislado en el ámbito internacional”, agregó.

Considera que las manifestaciones han dado logros, puesto que han permitido el “quiebre de conciencia” de personalidades vinculadas al gobierno que han dicho públicamente que no apoyan la Constituyente por considerarla inconstitucional.

Muertes lamentables

El parlamentario nacional lamentó los asesinatos que se han registrado durante las manifestaciones a consecuencia de la represión ejercida por la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, la cual calificó de brutales al tiempo que advirtió a los funcionarios que están cometiendo delitos de lesa humanidad que no prescriben.