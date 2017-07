La capacidad goleadora de Neptuno FC se puso de manifiesto en el inicio de la Jornada 9 del Campeonato Estadal de Fútbol, al superar en dos compromisos a Atléticos de Anzoátegui en el campo Bicentenario de Puerto La Cruz.

El equipo sub 16 del club planetario se impuso por marcador 2-0 en el segundo juego que se disputó en esa sede, luego de que Residencias Paseo Colón sub 20 igualara sin goles con Huracanes. Por su parte, Neptuno sub 18 consiguió el segundo lauro para la franquicia con resultado 4-3.

En la cancha Rómulo Gallegos, Menca Sport “A” sub 10 ganó 3-0 a Fundescanz, mientras que el conjunto sub 14 celebró la misma pizarra en el duelo subsiguiente. Más temprano Menca Sport “B” había sido derrotado 6-0 y 5-1 respectivamente por Real Barcelona “A”, en las divisiones sub 8 y 10.

Aguilitas fue el gran ganador en Guaraguao, al vencer 4-1 a Recreativo “B” sub 8, y luego 2-0 al equipo sub 12 del mismo club. Recreativo solo ganó con su equipo “A” sub 8 por 10-0 a Pdvsa, que empató 1-1 con Pibes en sub 10. Refinación liquidó 3-0 a KL Maguey sub 10.