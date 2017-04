El alero argentino de Real Madrid, Andrés Nocioni, aseguró ayer que hacía tiempo que “notaba que tenía que parar”, tras anunciar que se retirará al final de la temporada.

“Hacía tiempo que notaba que tenía que parar y me siento muy bien conmigo mismo después de haber tomado la decisión”, dijo Nocioni en un acto de homenaje en el que estuvo acompañado por sus compañeros y el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez.

“Siento gran orgullo y me voy muy tranquilo sabiendo que todavía quedan dos meses. Me he vaciado, por eso tomé la decisión”, añadió.

“He jugado como he vivido, con pasión, y ahora hay otras cosas que tengo que priorizar, la familia”, explicó el jugador del Real Madrid, de 37 años.

De cara al futuro, Nocioni no se ve como entrenador, pero no tiene dudas de que seguirá ligado al baloncesto.

“Voy a seguir ligado al basket porque es mi pasión, pero como entrenador no creo. Me veo más capacitado para hacer un trabajo más en la sombra, ya sea enseñando cuestiones técnicas o enseñando lo que he aprendido después de veinte años de carrera”, consideró.

“Me encantaría hacer algo en el basket y el tiempo dirá cuándo y dónde lo hago, en Madrid, en el Baskonia o en la selección argentina”, dijo el ‘Chapu’, al que el presidente blanco Florentino Pérez, calificó de “leyenda” del Real Madrid.

“Eres una de nuestras leyendas y no lo vamos a olvidar nunca. Eres parte de nuestra historia y perteneces al corazón de todos los madridistas”, dijo Pérez en el acto de homenaje en el estadio Santiago Bernabéu.

Nocioni anunció que se retirará al final de la presente temporada con un mensaje en las redes sociales. “Dejo el básquet de la manera en que yo quiero dejarlo: compitiendo en el más alto nivel de Europa y en un club de máxima jerarquía mundial”, escribió en su cuenta de Twitter.

AFP

