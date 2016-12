El novio de George Michael se refirió en su cuenta de Twitter a la tristeza que sintió cuando descubrió muerto al músico de 53 años, un ídolo del pop que vendió millones de discos en los años 80 y 90, en su casa de Oxfordshire en la mañana de Navidad.

La policía británica dijo que la muerte del artista, que tuvo una turbulenta vida privada y problemas con las drogas, no es sospechosa, aunque no tiene una explicación definida.

Su mánager, Michael Lippman, afirmó que la causa de la muerte fue una insuficiencia cardiaca, según la BBC. “Nunca olvidaré esta Navidad, hallar a tu compañero muerto pacíficamente en la cama en la mañana”, comentó Fadi Fawas, de 43 años, en un tuit publicado en la noche del lunes. “Nunca dejaré de echarte de menos”, agregó.

Los seguidores de George Michael continuaron rindiéndole tributo en sus casas del norte de Londres y en la mansión junto al río en la que murió, dejando flores, tarjetas y velas. Músicos como Madonna, Paul McCartney y Elton John alabaron su talento y su cálido sentido del humor. Gracias a su atractivo físico y su voz “soul”, George Michael irrumpió en la escena del pop en los años 80 como integrante del dúo Wham!, uno de los más exitosos de la historia. Sencillos como “Wake Me Up Before You Go-Go” y “”Careless Whisper” fueron grandes éxitos de Wham! antes de reinventarse como un cantante en solitario con letras de contenido íntimo y sexual en álbumes superventas como “Faith” y “Listen Without Prejudice”.

