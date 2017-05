La nueva directiva de la Asociación de Trabajadores del Mercado Municipal (Asotram) prevé juramentarse el día lunes 22 de mayo, informó el presidente electo, Luis Villarroel.

“El lunes 22 de mayo estaremos haciendo la juramentación de la nueva directiva en el estacionamiento de la calle Venezuela. Comenzaremos las actividades con un operativo de limpieza en conjunto con la alcaldía y la gobernación del estado, por lo que lunes y martes el mercado municipal permanecerá cerrado”, expresó.

Explicó que es competencia de todos los adjudicatarios cambiarle la cara al mercado y que los planes propuestos se irán cumpliendo de forma progresiva. Agregó que están en conversaciones con entes gubernamentales para resolver el retraso en la recolección de desechos que los vendedores dejan en su lugar de trabajo.

El presidente electo de Asotram aseguró que la directiva no se opone a que los camioneros de las adyacencias del expendio municipal usen el área, si están dispuestos a trabajar de forma organizada. Dijo que ellos no buscan desplazarlos, sino organizarlos, puesto que el derecho al trabajo no se le puede quitar a nadie.

