Seguir una dieta significa adoptar un régimen de alimentos apropiados. La dieta no influye totalmente como la causa de celulitis ya que las personas que consumen algunos medicamentos, no realizan ejercicios y tienen una herencia a ser propensos a la celulitis de no entrar en el grupo de los pacientes que consumen altos niveles de carbohidratos, azúcares refinados e ingieren bajos niveles de agua.

No existe una dieta ideal o anticelulítica típica, dado que cada persona debe ser evaluada, debe tener un regimen alimenticio propio de acuerdo a su condición física, estado de salud y constitución.

Pero es importante destacar que existen una serie de reglas, la primera es romper todo mal hábito que posea nuestro paciente para así poder adaptarse al nuevo régimen, la segunda es consumir un buen desayuno, almuerzo moderado y cena reducida pero rica en proteínas, vegetales como la soja, legumbres, cereales y frutas.

En las noches la absorción aumenta y las energías a consumir disminuyen es por dicha razón que se debe cuidar mucho que podemos cenar y hasta que hora es lo recomendado.

Las dietas balanceadas hipocalóricas es un esquema nutricional que respeta los porcentajes entre glúcidos, lípidos y prótidos, sales y vitaminas.

El médico debe mantener el control de la dieta ya que los regímenes alimenticios en manos de personas no médicos o sin certificación en nutrición podría resultar peligroso para la salud del paciente. Las dietas hiperprotéicas “controladas” tienen la virtud de depurar el tejido de toxinas, regulando la utilización de insulina, brindan una perdida del tejido adiposo de manera mas rápida y segura principalmente en las zonas de resistencia de lipólisis, y promoviendo el aumento de la masa magra muscular, es super importante recalcar que las dietas hiperproteicas deben ser administradas por periodos “breves” y seguida por una dieta balanceada normal prescrita por el medico. Los invitamos a romper los malos hábitos y a brindarle la mejor nutrición a tu cuerpo que se merece lo mejor.

@licenciadamartaarenas @unatem