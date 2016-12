El actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, compartió a través de su cuenta personal en Twitter lo que fue su última celebración de Navidad como mandatario de su país.

“La mejor parte de las celebraciones en el tiempo que compartimos con los que más amamos. En nombre de Michelle, Malia y Sasha les deseamos una Feliz Navidad”, publicó el presidente estadounidense.

Obama deberá entregar la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump el 20 de enero de 2017.

The best part of the holidays is the time we share with those we love. On behalf of Michelle, Malia, and Sasha, Merry Christmas everyone. pic.twitter.com/EznGyxluS8

— President Obama (@POTUS) 25 de diciembre de 2016