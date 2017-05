La Organización de Estados Americanos (OEA) debatirá esta tarde la fecha y lugar de la reunión de consulta de cancilleres sobre la crisis de Venezuela, después de que este miércoles las naciones aliadas del país petrolero bloquearan la propuesta de celebrarla el 22 de mayo en Washington.

La OEA tiene un único punto en el orden del día: la “designación de la fecha y lugar de la Vigésima Novena Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores”.

A diferencia de la propuesta que no prosperó el miércoles, presentada por la delegación de Canadá, esta no menciona tan siquiera la palabra “Venezuela” y no propone ni fecha ni lugar.

Fuentes diplomáticas consultadas por Efe indicaron que aún no hay acuerdo al respecto, pero que se barajan los días 29 y 31 de mayo.

EFE