Diferentes movimientos populares, representantes de misiones y familiares de las víctimas del 11 de abril, se congregaron este martes en Puente Llaguno para recordar los 15 años del “golpe de Estado” contra el fallecido mandatario Hugo Chávez.

El padre Numa Molina fue el encargado de dar inicio a esta jornada realizando una breve reflexión acerca de los hechos que ocurrieron durante el mes de abril del año 2002.

“Debe ser oportunidad para reflexionar sobre la vida, la necesidad de que no caigamos nunca más en temas de muerte y en los que nos vayamos a agredir los unos a los otros como venezolanos”, añadió.

En declaraciones a El Universal, el padre Numa comunicó su posición sobre los acontecimientos generados en días recientes. “Hay otros modos de protestar y resolver los problemas del país y no violentando el respeto a la vida, además hay perdones que no se han pedido, por eso el diálogo no se ha cumplido”.

Después de 15 años hay gente que no quiere reconocer la violencia”. Indicó el sacerdote, quien aseguró que el diálogo es la herramienta para combatir los problemas que enfrenta Venezuela.

En el recinto también estuvo presente la Jefa de Gobierno del Distrito Capital, Carolina Cestari, quien le declaró al medio que “estos 15 años son la ratificación de que nosotros llegamos para quedarnos, la revolución es irreversible”.

“Le decimos a la derecha que se pongan las pilas con nosotros, porque no vamos a permitir que sigan destruyendo nuestros espacios, aquí estamos en pie de lucha y aquí la paz tiene que reinar,” indicó Cestari.

De igual forma, aseguró que se mantendrán en la calle a través de las movilizaciones, para escuchar al pueblo, gobernar en calle y para combatir a la oposición y sus actos “vandálicos”.

El 11 de abril de 2002 se generó una fuerte violencia entre dos marchas –la del oficialismo y la de la oposición– que se encontraron a la altura de Puente Llaguno y que tuvo como consecuencia la pérdida de al menos 19 personas.

Para esta semana se tienen previstas diferentes movilizaciones por el oficialismo en la que estarán participando miembros de la Asociación de Víctimas Sobrevivientes del 11 abril, que reúne a personas afectadas por la violencia durante los actos de esa fecha.

Con información de El Universal