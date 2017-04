El oficialismo y la oposición vuelven a las calles este martes, en apoyo y rechazo a las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), respectivamente, tras las últimas sentencias emitidas por el ente judicial.

Los simpatizantes del Gobierno nacional se movilizan desde la Plaza Morelos hasta la esquina de San Francisco, en el centro de Caracas .

Por su parte, la marcha opositora desde Plaza Venezuela hasta la sede de la Asamblea Nacional.

Cabe destacar que, voceros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), han considerado que la actuación del máximo tribunal del país supuestamente ha roto el hilo constitucional, al atribuirse las competencias del Poder Legislativo mientras se mantenga en desacato.

A pesar de eso, el TSJ corrigió algunos puntos del dictamen, sin embargo la comunidad internacional ha manifestado que dicha decisión no es suficiente para solventar la situación.

El diputado del Psuv, Diosdado Cabello, afirmó este martes que la Asamblea Nacional quiere ”montar un nuevo show” con la sesión de este martes para iniciar el proceso de remoción de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

”Hoy la AN intenta montar un nuevo show, van a intentar destituir a los magistrados y la AN no está calificada para hacer eso”, dijo desde la concentración oficialista en apoyo al gobierno y en rechazo a la actuación de la Organización de Estados Americanos contra Venezuela.

Cabello dijo que en un eventual decisión de este tipo se debe tener mayoría calificada y reiteró que la directiva actual de la Asamblea Nacional se encuentra en desacato.

Mientras que el diputado por Acción Democrática (AD), Henry Ramos, afirmó que si no logran hacer la sesión de destitución de los magistrados este martes, la harán el miércoles y así, hasta lograr los objetivos, reseñó Unión Radio.

“La violencia física, el Tribunal Supremo, cada sesión de la Asamblea es un calvario desde adentro y desde afuera, sin embargo hemos cumplido con nuestro deber, en una democracia la Asamblea funciona normalmente porque se trata de un gobierno forajido, se trata de liquidar a la Asamblea Nacional”.

Oposición:

Colectivos con franelas azules escondidos en el SENIAT de Plaza Venezuela — DaniloGonzálezGiral (@DaniloGonzaGira) 4 de abril de 2017

#Ahora PNB ataca a opositores con gas pimienta en Los Cedros. informan medios de Caracas pic.twitter.com/YbpxiGjkCZ — sandy aveledo (@sandyaveledo) 4 de abril de 2017

Piquete de la PNB en la avenida Libertador impide que movilización opositora llegue a Plaza Venezuela pic.twitter.com/4uVnV13slg — YOYOPRESS NOTICIAS (@YOYOPRESS) 4 de abril de 2017

Los Cedros – Caracas. GN dispersa con gas pimienta a manifestantes #4A pic.twitter.com/L5VOLiWMiB — Ana Virginia Escobar (@anavescobar) 4 de abril de 2017

PNB ataca a opositores con gas pimienta en Los Cedros https://t.co/AM2ccgopew pic.twitter.com/GNukkJbxUP — ERICK SANTANA (@erick_eslan) 4 de abril de 2017

Oficialismo:

POR FAVOR ALGUIEN QUE ESTE POR LOS CEDROS O PLAZA VENEZUELA, HÁGALE LLEGAR ESTE MENSAJE A ESOS DISOCIADOS… #AbrilDeFeSoberaniaYLealtad pic.twitter.com/kv01xhHlHe — JorgeLanda (@ChavistaGanador) 4 de abril de 2017

Con información de Globovisión