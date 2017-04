Llegó el mes de abril y con él la temporada 2017 de las Grandes Ligas. Este domingo el mundo entero disfrutó de tres vibrantes encuentros, que fueron el abreboca de un Opening Day que se extenderá hasta este lunes, con los 12 duelos restantes de la jornada. Para este día, tres abridores venezolanos serán protagonistas.

A las 2:10 de la tarde, hora Venezuela, Junior Guerra vivirá, quizás, el más anhelado sueño de su vida, tras su debut en Grandes Ligas: hacer el primer lanzamiento de la temporada para los Cerveceros de Milwaukee, algo que pareciera increíble para un serpentinero que hace cuatro años lanzaba en la Liga Nacional Bolivariana de Beisbol, con los Rojos de Lara.

Retirarse del beisbol profesional fue una muy posible opción para el pitcher guayanés, pero no decayó. En 2015, luego de una pasantía en la liga italiana, volvió al beisbol organizado de los Estados Unidos, con un contrato de las ligas menores que le ofreció la organización de las Medias Blancas de Chicago. Una oportunidad que no desaprovechó. El 12 de junio de 2015 consiguió su estrenó en la gran carpa. Aquel día lanzó dos ininngs completos con los patiblancos, dejando una efectividad de 4.50, tras permitir cuatro imparables, una carrera y ponchar a dos hombres.

Guerra, luego de ese mágico debut, solo vio acción en dos encuentros más en el big show con Chicago. Pero, en 2016 su rumbo cambió y para mejor. Un nuevo equipo le daba otra oportunidad y, una vez más, no defraudó. Desde el 3 mayo, día de su primera apertura con los Cerveceros, hasta el 14 de septiembre, en su despedida de la temporada, se instauró como el mejor lanzador de la divisa, al ostentar un récord de 9-3 y una efectividad de 2.81. Su relevancia fue tal que tuvo que prescindir de participar con los Tiburones de La Guiara en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, durante el invierno, y más tarde en el Clásico Mundial de Beisbol 2017.

De esta manera, el Miller Park se engalanará para montar en su lomita a su lanzador estrella, Junior Guerra, el derecho que se ganó la confianza y la responsabilidad de ser el As de la rotación de Milwaukee y que deberá enfrentar en este Día Inaugural a los letales maderos de los Rockies de Colorado.

El Dodger Stadium, desde las 4:10 de la tarde, recibirá otro duelo que mantendrá atentos a todos los venezolanos. Jhoulys Chacín hará, por segunda vez en su carrera, una apertura inaugural en las Grandes Ligas. En 2013, los Rockies de Colorado le dieron la oportunidad, cuando iba a disputar su quinta zafra con la divisa.

Hoy, cuatro años después y estrenando un nuevo uniforme en el beisbol mayor, el derecho marabino desplazó a todo el grupo de lanzadores de los Padres de San Diego para instaurarse como el As de la rotación del joven mánager Andy Green, pese a no presentar un Spring Trainning ideal, al dejar un efectividad de 7.30 en 12.1 innings lanzados, en los que permitió 16 imparables -entre ellos cinco jonrones-, 11 carreras y apenas ponchó a 12 hombres.

Chacín ahora tendrá el reto de limpiar su imagen, en lo que será su novena campaña en la pelota grande, al enfrentar a la novena de Dave Roberts, quién le puso como contrincante para este duelo al letal zurdo Clayton Kershaw.

Finalmente, la jornada inaugural cierra, por parte de los brazos criollos, con broche de oro. “El Rey” Félix Hernández se subirá a la lomita del Minute Maid Park, de los Astros de Houston, a exhibir lo que será su décima apertura en un Opening Day.

En la temporada 2007, cuando apenas contaba con 21 años, se estrenó como As de la rotación de los Marineros de Seattle, que dos zafras antes, le habían dado la oportunidad de debutar en el big show. Y, aunque en 2008 no repitió en la inauguración, desde el 2009 hasta hoy, nueve años después, el Opening Day, para Seattle, no ha tenido otro abridor.

Un récord impecable ha mostrado el derecho carabobeño en sus aperturas en días inaugurales. Ha ganado seis de las nueve ocasiones y apenas ha perdido una, justamente la de la zafra anterior, en la que no mostró un nivel al que ha mantenido a su público acostumbrado. Sin embargo, consiguió un récord positivo de 11-8, con 3.82 de efectividad.

Hoy por hoy, todo apunta a que “El Rey” ha regresado. Su presentación en la reciente edición del Clásico Mundial de Beisbol lo mostró infalible, pese a los resultados de la selección venezolana. Además, en su corta estadía en estos Juegos Primaverales, logró una efectividad de 2.77, en 13 innings lanzados, permitió nueve imparables, cuatro carreras y pochó a 12 bateadores.

El Minute Maid Park recibirá a Félix Hernández por séptima vez en su carrera. Su actuación en ese escenario no ha sido la más favorable, sin embargo esta noche, desde las 8:10, podrá igualar su récord, que hoy por hoy es de 2-3, con una efectividad de 5.59.

Con información de Meridiano