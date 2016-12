En Táchira operadores aduaneros continúan a la espera de que se autorice el paso de transporte de carga por la frontera con Colombia. El sector se declaró en emergencia ante las pérdidas económicas por la mercancía paralizada.

El transporte de carga operaba en horas nocturnas por los puentes internacionales, luego de retomarse el paso peatonal tras anuncio de salida de circulación de los billetes de 100, las operaciones aduaneras siguen paralizadas.



“Se nos quedaron vehículos de la parte colombiana, igual que conductores pagando estacionamiento, pagando hotel, pagando comida, esa es la gran preocupación del sector transporte de carga a nivel internacional que también se nos quedaron vehículos ahí en las almacenadoras de aquí de San Antonio esperando paso”.

Desde que se cerró por primera vez la frontera las operaciones aduaneras en San Antonio y Ureña van a media máquina, unos 2 mil empleos directos e indirectos se han perdido y varios agentes han cerrado sus puertas.

“Ahorita de 72 aquí en la frontera no quedan si no 12 porque se perdió un capital en ese año y tres meses cerrado que aún no hemos podido recuperar para poner toda nuestra flota a trabajar”.

Por su parte Fedecámaras considera que para inicios del 2017 debe ser establecido el paso de carga por la frontera en horas diurnas, para fortalecer el intercambio binacional.

Redacción del Noticiero Venevisión