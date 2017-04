Con enfrentamientos estuvo marcada la jornada de protestas convocada por la oposición en Caracas para exigir la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia responsables de firmar las sentencias 155 y 156 que despojaban de sus funciones al parlamento venezolano.

En las adyacencias del centro comercial El Recreo, la autopista Francisco Fajardo y en el sector Bello Monte se registraron focos de protestas que culminaron en represión, por parte de los cuerpos de seguridad, que incluyó gas pimienta y gases lacrimógenos.

Altamira, fue el punto donde la marcha cambió de destino con rumbo hacia la Defensoría del Pueblo, a la cual no pudieron llegar debido a la amplia presencia policial y militar.

Detenciones y heridos

Entre los heridos por la batalla campal se contabilizó a Miguel Gutiérrez, fotógrafo de la agencia de noticias EFE, quien recibió un disparo de bomba lacrimógena a quema ropa, mientras capturaba el instante en que funcionarios de seguridad abordaron al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara.



Asimismo, el periodista Elvis Flores del canal informativo de Youtube, Venezolanos por la Información (VPI) también fue puesto tras las rejas.

El canal rechazó la detención de unos de sus camarógrafos durante la represión a la marcha convocada por la oposición que tenía como destino el centro de Caracas.

El medio exigió a los cuerpos de seguridad la inmediata liberación de Elvis Flores. Sostuvo que este tipo de acciones atentan contra la libertad expresión.

Flores fue despojado de su cámara y detenido.

Aquí el comunicado completo:

Durante las protestas que se desarrollaban en Caracas este jueves de 06 de abril, nuestro camarógrafo Elvis Flores fue detenido y despojado de su equipo de trabajo por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) mientras trabajaba en la cobertura y transmisión de estos hechos.

Desde Venezolanos Por la Información (VPI), medio de comunicación internacional, repudiamos estas acciones que agreden, no solo la Libertad de de Información, Comunicación y de Prensa, consagradas en las leyes venezolanas y en los convenios y tratados suscritos por la República, sino también a un trabajador venezolano que con tesón lucha por el sustento de su familia y por dar a conocer lo que ocurre de forma veraz y oportuna.

Exigimos a los cuerpos de seguridad a liberación inmediata de nuestro trabajador así como el ejercicio de las funciones para las cuales portan uniformes y armas, que es garantizar la paz y la seguridad de los venezolanos de bien.

Desmienten información

El diputado de la Mesa de la Unidad, Freddy Guevara, aclaró en su cuenta de Twitter @Freddyguevarac que “no fue detenido” como se había comentado en redes sociales.

“Aclaratoria: no me detuvieron, intentaron fue detener a una persona que estaba a mi lado, pero no sé lo llevaron”, escribió el diputado en su red social.

Asfixia

Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado Miranda, sufrió de asfixia producto de los gases lacrimógenos que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Guardia Nacional Bolivariana (GNB) arrojaron a los manifestantes que se dirigían a la Defensoría del Pueblo desde la autopista Francisco Fajardo.

Un video difundido en la red social, en la cuenta del periodista Melanio Escobar, muestra cómo varias personas se llevaron cargado a Capriles, quien no podía caminar. El hecho ocurrió en la parte baja de la autopista.

Redacción web