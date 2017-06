El conjunto del populoso sector de Puerto La Cruz derrotó en dos categorías a KL Maguey en el parque José Humberto Paparoni

Oropeza Castillo FC hizo valer su localía en el cierre de la cuarta fecha del Torneo Estadal de Fútbol de la zona norte de Anzoátegui y le propinó una goleada (4-0) a KL Maguey.

El encuentro, de la categoría sub 10, se disputó ayer en el estadio del parque Monseñor José Humberto Paparoni, en Puerto La Cruz.

Reinaldo Reyes, con doblete, encaminó la goleada de los anfitriones, que también celebraron los tantos de Dylan Romero y Jholbert Concubache.

En la división sub 10, Oropeza Castillo venció 2-0 a KL Maguey, con dianas de Bryan Romero y Fernando González.

Ambas oncenas empataron sin goles en la rama sub 8.

En la improvisada cancha de fútbol localizada en el Velódromo del complejo polideportivo Simón Bolívar, Huracanes batió a la Academia Anzoatiguense en sub 12 y sub 14.

En el mismo campo, la Unidad Educativa de Talento Deportivo (UETD) apaleó 8-1 a Atlético Porteño.

En el “Coca” Salazar

Tiro Libre ganó dos partidos ante Guanire Sport en el estadio Luis “Coca” Salazar.

Los azulones se impusieron en sub 12 (2-0) y sub 18 (4-1). Mientras que Guanire pudo salir avante en sub 14 (4-3).

Morreños al mando

Ciudad Vinotinto terminó en el primer lugar de tres categorías en la Serie de Plata, que organiza la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). Los granates conquistaron los grupos de las divisiones sub 14, 16 y 20, de la justa regional.