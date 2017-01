Oscar 2017: estos son todos los nominados al premio

El misterio finalmente acabó. Este martes se anunciaron a los nominados a los Oscar 2017 y “La La Land”, “Moonlight”, “Hidden Figures”, “Manchester by the Sea” y “Arrival” obtuvieorn oportunidades para llevarse la estatuilla dorada.

Los nominados para la 89 edición de los Oscar se conocieron el martes 24 de enero a partir de las 8.18 a.m. (hora del Perú) y por primera vez el anuncio se transmitió por internet. En esta nota, podrás conocer a los elegidos para la ceremonia que se emite a fines de febrero desde Los Ángeles.

LA LISTA COMPLETA DE NOMINADOS AL OSCAR 2017

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Marshehala Ali (Moonlight)

Jeff Bridges (Hell of High Water)

Lucas Hedges

Dev Patel (Lion)

Michael Shannon (Nocturnal animals)

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

Land of Mine

A Man Called Ove

The Salesman

Tanna

Toni Erdman

MEJOR FOTOGRAFÍA

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Silence

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Rogue One

13 Hours

MEJORES EFECTOS VISUALES

Rogue One: A Star Wars Story

The Jungle Book

Doctor Strange

Fantastic Beats and Where to Find Them

Arrival

The BFG

Kubo and the Two Strings

A Monster Calls

MEJOR DOCUMENTAL

Fire At Sea

I am Not Your Negro

Life Animated

OJ: Made in America

13th

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad

MEJOR ACTOR

Cassey Affleck (Manchester by the Sea)

Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)

Ryan Gosling (La La Land)

Viggo Mortensen (Captain Fantastic)

Denzel Washington (Fences)

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Deepwater Horizon

Doctor Strange

The Jungle Book

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

MEJOR MÚSICA

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Audition (The Fools Who Dream) – La La Land

Can’t Stop the Feeling – Trolls

City of Stars – La La Land

The Empty Chair – Jim: The James Foley Story

How Far I’ll Go – Moana

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Arrival

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Hail, Caesar!

La La Land

Passengers

MEJOR VESTUARIO

Allied

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

MEJOR GUIÓN

Hell or High Water

La La land

The Lobster

Manchester by the Sea

20th Century Women

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Moonlight

Lion

Hacksaw Ridge

Arrival

Fences

Hidden Figures

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Moana

My Life as Zucchini

Zootopia

Kubo and the Two Strings

The Red Turtle

MEJOR CORTO ANIMADO

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider

Pearl

Piper

MEJOR CORTOMETRAJE

Ennemis Intérieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

MEJOR DOCUMENTAL CORTO

Extremis

4.1 Miles

Joe’s Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

MEJOR EDICIÓN

Arrival

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

La La Land

Moonlight

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Viola Davis

Naomi Harris

Nicole Kidman

Octavia Spencer

Michelle Williams

MEJOR ACTRIZ

Ruth Negga (Loving)

Natalie Portman (Jackie)

Isabelle Hupper (Elle)

Emma Stone (La La Land)

Meryl Streep (Florence Fioster Jenkins)

MEJOR DIRECTOR

Dennis Villeneuve (Arrival)

Mel Gibson (Hacksaw Ridge)

Damien Chazelle (La La Land)

Kenneth Lonerhgan (Manchester by the Sea)

Barry Jenkins (Moonlight)

MEJOR PELÍCULA

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

“LA LA LAND” ARRASÓ CON LAS NOMINACIONES

Ocurre cada cierto tiempo: Hollywood se obsesiona con una película que tiene guiños al cine mismo, como si al hacerlo se mirara al espejo para recordar su valía. Esta vez la elegida es “La La Land”, una actualización del musical más clásico y un homenaje al corazón industrial de Hollywood. “La La Land” acaba de ser reconocida con 14 nominaciones de los premios Oscar, cuya gala será el 26 de febrero. Con esas nominaciones, la cinta iguala el récord de “All About Eve” y “Titanic”. No sorprende a nadie.

Previsiblemente, “La La Land” tentará las estatuillas doradas en los principales rubros: Mejor Película, Mejor Director (Damien Chazelle), Mejor Actor (Ryan Gosling), Mejor Actriz (Emma Stone), entre otros.

Abundan los homenajes a Hollywood en “La La Land”. Su protagonista es una aspirante a actriz que trabaja como camarera en una cafetería ubicada dentro de un gran estudio de cine, hay guiños al amor imposible de “Casablanca” (1942) y al escapismo de unos seres que buscan su lugar en el mundo en “Rebelde Sin Causa” (1955), o se invoca con respeto la magia para la danza de Gene Kelly en “Cantando bajo la lluvia” (1952). Aunque una influencia mayor del director Damien Chazelle no provenga de EE.UU., sino de Francia y de los musicales irrepetibles de Jacques Demy, el realizador de clásicos como “Los paraguas de Cherburgo” (1964) o “Las señoritas de Rochefort” (1967).

Pero hay personalidad propia en este encuentro entre esa soñadora y un pianista que anhela abrir un club dedicado al jazz y a evitar que se extinga un legado musical (Emma Stone está exultante y Ryan Gosling luce más que creíble con su bien entrenada pericia en el piano).

Damien Chazelle asimila las influencias con naturalidad y talento cinematográfico, aunque la fórmula se hace muy evidente cuando inserta unos conflictos domésticos que han sido vistos miles de veces. Pero estas posibles trabas se esfuman hacia el final de “La La Land”, gracias a un desenlace memorable.

Será casi imposible que una contendora destrone a “La La Land” como Mejor Película el próximo 26 de febrero.

También puedes ver las nominaciones en el canal TNT, en los siguientes horarios:

Perú: 8:18 a.m.

México: 7:18 a.m.

Panamá: 8:18 a.m.

Ecuador: 8:18 a.m.

Colombia: 8:18 a.m.

Venezuela: 9:18 a.m.

Chile: 10:18 a.m.

Argentina: 10:18

España: 2:18 p.m.

Brasil: 11:18 a.m.

“Sospecho que ‘La La Land’ y ‘Hidden Figures’ recibirían muchísimas nominaciones porque son películas que han impresionado a la gente por el trabajo frente y tras cámara (vestuario, diseño de producción, música)”, indicó Tim Gray, editor de premios para la revista “Variety”.

“Aún es muy pronto para predecir quién ganará. Los premios son el 26 de febrero y cualquier cosa puede pasar en un mes”, añadió.

EXPECTATIVA

Durante la madrugada del martes, la cuenta Twitter de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, encargada de entregar los premios Oscar, se encargó de la cuenta regresiva al anuncio de nominados. Lo hizo con humor.

A friendly reminder to our nominees-to-be: Call your mom first. #OscarNoms — The Academy (@TheAcademy) 24 de enero de 2017

“Un recordatorio amistoso para nuestros posibles nominados: llama a tu mamá primero”.

#OscarNoms remind us that sometimes dreams do come true. — The Academy (@TheAcademy) 24 de enero de 2017

“Las nominaciones al Oscar nos recuerdan que a veces los sueños se hacen realidad”.

OTRAS FAVORITAS

“Manchester by the Sea”, el drama sobre un hombre solitario que debe cuidar a su sobrino huérfano, se presenta también como fuerte candidata a ganar varias nominaciones, incluido Mejor actor con el extraordinario papel de Casey Affleck.

Suenan con fuerza en la categoría de Mejor actriz nos nombres de Amy Adams, en el filme de ciencia ficción “Arrival”, y Natalie Portman, por su aclamada personificación de la ex primera dama de Estados Unidos, Jacqueline Kennedy, en la cinta dirigida por el director chileno Pablo Larraín.

En los Globos de Oro era la gran favorita a llevarse el premio, pero se lo terminó llevando la francesa Isabelle Huppert por su papel en el thriller “Elle”, que cuenta la historia de una mujer que fue violada en su casa y trata de encontrar al agresor.

La cinta de Paul Verhoeven no pasó el corte de Mejor película en lengua no inglesa, categoría que sí se llevó en los Globos de Oro.

“Después de un triunfo sorpresivo en los Globos de Oro no sólo creo que Isabelle Huppert obtendrá la nominación, sino que será una fuerte candidata” al premio, añadió Beachum.

La francesa Marion Cotillard se ganó el premio en 2008 por su papel en “La Vie en Rose” sobre la historia de la legendaria cantante Edith Piaf.

Brie Larson, ganadora del Oscar por “Room”, anunciará nominaciones. (Foto: AFP)

Si Meryl Streep es nominada por su rol protagónico en “Florence Foster Jenkins”, obtendría su vigésima candidatura a la estatuilla. Ella la ha ganado tres veces y, si lo hace una vez más, igualaría a Katharine Hepburn (“Morning Glory”, “On Golden Pond”).

SOBRE LA CEREMONIA

El humorista estadounidense Jimmy Kimmel será el presentador de la 89 edición de los Oscar. El presentador del programa televisivo “Late Night With Jimmy Kimmel” ha conducido otras ceremonias de premios en el pasado, como las ediciones de los Emmy en 2012 y la de este año, pero será la primera vez que se haga cargo de la gran fiesta del cine.

La gala se llevará a cabo el 26 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Con información de AFP/ El Comercio