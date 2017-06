La animadora Osmariel Villalobos ofreció detalles en torno a las razones por las cuales se enfrentó a la vedette Diosa Canales la noche del pasado viernes y resultó con heridas en el cuello, el pecho y las piernas.

En declaraciones vía Skype con el programa Portada’s, de Venevisión, donde forma parte de los panelistas, la presentadora expresó que el problema con Canales no es reciente, sino de vieja data.

Recordó que hace años ella comentó en el programa Portada’s que la también cantante no debería subir imágenes de desnudos en las redes sociales porque los niños tienen acceso a ellas.

Agregó que, tras sus declaraciones, Canales empezó a “drenar” a través de Twitter y que ella hizo caso omiso.

La ex Miss Tierra narró que ese día se quedó a una clase especia y cuando en el baño entró Canales. En ese momento -dijo- la observó y le dijo: “mañana te voy a destruir”.

“Como sintió rabia porque la había ignorado, se me fue encima. Yo le respondí: ‘a mí no me tocas’, y fue justo en ese instante cuando me lanzó al piso y me empezó a golpear”.

La presentadora de Portada’s expresó que pese a que se encontraba en el piso con la cabeza lesionada, Canales seguía golpeándola.

Mientras pedía auxilio, supuestamente la mordió en el pulgar y la pierna. “Quería desfigurarme el rostro, pero yo la mantuve alejada de la cara”, dijo.

Con respecto a si Sigiloso -esposo de Diosa- había sacado una pistola en el gimnasio aclaró nunca haberlo visto, de igual forma comentó que ya había interpuesto una denuncia en contra de la vedette.

Jakelín Cotorett

[email protected]