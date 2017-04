El papa Francisco abogó por la hermandad y la caridad frente al extremismo este sábado ante miles de fieles en un estadio de El Cairo, bajo un gran dispositivo policial, tres semanas después de los atentados contra la minoría cristiana en Egipto.

El pontífice argentino, en visita desde el viernes en Egipto para promover la paz y la concordia entre musulmanes y cristianos, consideró durante la misa que la verdadera fe es la que conduce “a vivir la cultura del encuentro, del respeto y de la hermandad”.

Esta consiste en “ver en el otro no a un enemigo al que hay que vencer, sino a un hermano al que hay que amar”, insistió. Pues “¡el único extremismo admitido por los creyentes es el de la caridad! ¡Cualquier otra forma de extremismo no viene de Dios y no le gusta!”.

Unos 15.000 fieles asistieron a esta ceremonia religiosa, según el Vaticano, en un estadio con un aforo para 30.000 personas en la periferia de El Cairo, recibiendo al papa con globos de los colores blanco y amarillo del Vaticano lanzados al aire.

A pesar del inmenso y omnipresente dispositivo de seguridad con helicópteros y cientos de policías y militares del ejército, en cada una de las entradas del estadio, la misa se ha celebrado en un ambiente cálido.

El papa, de 80 años, dio una vuelta al estadio, sonriente, a bordo de un coche eléctrico descapotable, parándose a besar a un grupo de niños vestidos con trajes dorados inspirados en el antiguo Egipto.

Al son de cantos religiosos, Francisco subió a un gran estrado e inició su homilía, pronunciada en italiano y traducida al árabe por un intérprete.

Palabras fuertes

Desde primera hora de la mañana, los fieles llegados en autobuses pasaron varios controles de policía para llegar al estadio militar.

Monjas con sotanas, familias, hombres en traje, jóvenes vestidos con vaqueros, curas ortodoxos y católicos o personas mayores avanzaban lentamente por las entradas del recinto.

“Me gusta el papa, sonríe, se implica, es guapo. Sus palabras son fuertes y me llegan”, explicó Wessam Adel, un scout de 21 años.

“Es muy importante que esté aquí. No tenemos miedo de ir a la iglesia en Egipto”, dice un fiel, Nabil Shukri, que sigue la ceremonia en árabe y sujeta una bandera con los colores del Vaticano.

La concentración religiosa reunió ante el papa a todos los ritos católicos del país, especialmente las iglesias coptas, armenia, maronita y melquita.

Dignatarios religiosos musulmanes también asistieron a la misa.

Francisco debe reunirse el sábado con los futuros sacerdotes de un seminario copto-católico en El Cairo, antes de abandonar Egipto después de una visita de 27 horas, su primera en este país de mayoría musulmana.

Egipto cuenta con una comunidad católica de unos 272.000 fieles, es decir el 0,3% de la población egipcia. Los católicos están presentes en Egipto desde el siglo V.

El viaje del papa, que se produce tres semanas después de que el grupo yihadista Estado Islámico (EI) perpetrara dos ataques contra iglesias coptas ortodoxas que dejaron en total 45 muertos, adquiere un carácter simbólico para los cristianos del país.

Tras su llegada el viernes a El Cairo, el jefe espiritual de cerca de 1.300 millones de católicos en el mundo abordó varios asuntos de importancia en Medio Oriente como la proliferación de las armas o los “populismos demagógicos” que “no ayudan a consolidar la paz y la estabilidad”.

Ecumenismo

Ferviente defensor del ecumenismo, Francisco se reunió el viernes en privado con el papa copto ortodoxo Teodoro II. Los dos líderes religiosos se unieron en una plegaria en la iglesia de San Pedro y San Pablo, donde un kamikaze mató a 29 personas el pasado 11 de diciembre.

Los dos papas también llamaron a la “unidad”, recordando que la violencia de los extremistas golpea sin distinción a los cristianos católicos y a los ortodoxos.

Muchos cristianos en Egipto se sienten discriminados, afirmando que sus convicciones, inscritas en sus documentos de identidad, les impiden acceder a puestos clave.

El país cuenta con la mayor comunidad cristiana de Medio Oriente. Y los yihadistas amenazaron con multiplicar los ataques contra los coptos, que representan alrededor del 10% de los 92 millones de egipcios.

Delante de Abdel Fattah al Sisi el viernes, el pontífice llamó al respeto “incondicional” de los derechos humanos citando “la libertad religiosa y de expresión”, en un momento en el que el presidente egipcio está acusado por sus detractores de no tolerar ninguna voz opositora.

El viaje de Francisco, el segundo de un papa en el Egipto de la era moderna, se produce 17 años después de la visita de Juan Pablo II.

