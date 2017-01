La coalición de partidos opositores que conforman la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se concentraron ayer en la plaza de La Libertad, en Lechería para exigir lo que denominaron un derecho político.

Las elecciones, según dejó ver el secretario de la MUD en el estado Anzoátegui, Antonio Ricóveri, son una prioridad, por lo que envió un mensaje al Gobierno nacional. “Cada vez que nos reprimen, ponen en evidencia que ya no tienen voto, cada vez que nos tratan de meter el miedo en el cuerpo ponen en evidencia que no tienen gente que los apoye, no tienen liderazgo”.

Enfatizó en que hay que recuperar a Venezuela de la violencia, de la dejadez, del hampa y del hambre.

“En este momento damos un paso al frente y decimos que todos somos necesarios, todos estamos dispuestos a dar lo que sea. Si antes no tuvimos miedo mucho menos ahora”, citó.

Ricóveri informó que ahora darán continuidad a una serie de trabajos escalonados en las comunidades para llevar un mensaje de paz y esperanza.

Destacó que ya el Ejecutivo se está preparando para las elecciones, “cuando un gobierno hace lo de las carnetizaciones es una manera de renovarse”, dijo.

El directivo regional de Un Nuevo Tiempo (UNT), Gilberto Román, expresó que una vez acataron los lineamientos de la MUD nacional.

“Nosotros desde Un Nuevo Tiempo estamos respaldando la salida cívica y constitucional de la dictadura que intenta acabar con el régimen de libertad de los venezolanos”, citó.

Román hizo hincapié en que el pueblo sigue luchando por la reivindicación de sus derechos, “es momento de que el gobierno entienda que no puede seguir huyendo al camino cívico”, expresó.

Zorymar Medina

